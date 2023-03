O chomutovskou Billu a okolní pozemky v majetku města má zájem německá společnost NewCo Immo Cz. Přestavět ji chce v duchu obchodní zóny v Otvicích, k čemuž by ale byla nutná shoda tří stran. Jednání jsou na začátku. Zastupitelé v pondělí 6. března odsouhlasili záměr pokračovat v nich se společností dále.

Zájemce by chtěl převzít smlouvu, kterou uzavřelo město s řetězcem. Následně by část obchodního domu uboural, v jiné části městských pozemků vybudoval nové prodejny a kompletně by obnovil také parkoviště.

„Jsme partnerem, který když se pro něco rozhodne, dokáže to realizovat, má na to finance a zároveň i lidské zdroje, které by tento hezký a zároveň složitý projekt dokázaly dovést do konce,” prohlásil na zasedání zástupce společnosti Lukáš Janda. Společnost podniká ve čtyřech státech a jen v Česku vlastní 68 objektů včetně obchodní zóny v Otvicích.

Chomutovská Billa je pro město neuralgickým bodem. Objekt vlastní řetězec. Ten je sice známý lepším standardem, zdejší prodejna tomu ale neodpovídá, ačkoli leží v centru poblíž magistrátu. Budova je nevzhledná, většina vedlejších prodejních prostor opuštěná a okolní parkoviště vypadá bezútěšně. Na úrovni mu nepřidává ani dřevěná budka u vjezdu, kde se postaru rozdávají lístky řidičům a ti jsou na výjezdu inkasovaní. Jedná se o aktivitu Billy.

Vedení města se to nelíbí zvláště v kontrastu k tomu, že společnost do parkoviště neinvestuje. Pozemky, na kterých bylo vybudované, městu patří a s řetězcem byla uzavřená smlouva, podle níž se má o plochy starat. Obě strany se upsaly na 50 let, smlouva vyprší v roce 2046. Kvůli nevyhovujícímu stavu město podalo žalobu na zrušení nájmu. První jednání u soudu začalo v závěru února.

Billa v ChomutověZdroj: Deník/Miroslava ŠebestováNově se však do věci vložila německá společnost NewCo Immo Cz, která jedná se společností Billa Reality o koupi objektu. Podle Jandy už byla podepsaná smlouva o smlouvě budoucí. V případě, že by vedení města souhlasilo se záměrem jako celkem, soudní pře by mohla být ukončena.

Se záměrem přeměnit prostor v obchodní zónu nesouhlasí zastupitelé z několika opozičních hnutí. Ti upozorňovali, že má město obchodních ploch nadbytek a priority by měly být jiné. „Pokud bychom se rozhodli, že tady budeme mít druhou obchodní zónu, prostory na Palacké budou definitivně prázdné,” namítl zastupitel PRO Chomutova Marian Bystroń. „Další věc, kterou to může způsobit – před lety jsme chválili, že jsme našli firmu, která zachránila Prior. Teď bychom ho mohli položit,” upozornil.

Z více stran se ozývaly hlasy, že je třeba dát přednost výstavbě bydlení. Zastupitel hnutí Chomutovská koalice Jiří Richter proto podal protinávrh, aby město jednalo s řetězcem o koupi budovy, ta se následně mohla zbourat a postavit nové bytové jednotky. Návrh ale neprošel.

Možnost, že by nad obchody byly také byty, zástupce NewCo Immo Cz nevyloučil. „Diskutujeme, co udělat s prvním patrem. Mohly by tam být byty, ordinace. Možností je více, záleží na poptávce,” poznamenal Janda. Nově schválený územní plán, jehož změnu zastupitelé posvětili na konci minulého roku, však v této oblasti počítá jen s komerčním a administrativním využitím.

Zastupitelé v pondělí odsouhlasili, že bude město s NewCo Immo Cz jednat dále. Rozhodnutí je k ničemu nezavazuje, takže je možná širší diskuze.