Chomutovsko /INFOGRAFIKA/ - Největší přírůstek obyvatel na Chomutovsku minulý rok zaznamenaly Nezabylice. Počet lidí v obci se oproti roku 2018 zvýšil o 9 procent. Naopak obyvatele okresu příliš nelákají Pětipsy, kde ubylo 4,2 procenta lidí.

Obchod v Nezabylicích u Chomutova | Foto: Roman Dušek

Děti už vychovali, a protože zůstali sami, rozhodli se, že se vrátí na vesnici. Manželé Šestákovi se loni v létě rozloučili s městským životem a nastěhovali se do domku ve Vrskmani. Právě tato obec je v první trojici na Chomutovsku, kde za poslední rok zaznamenali největší přírůstek obyvatel. Na opačné straně stojí Pětipsy, Loučná pod Klínovcem a Jirkov, kde podle aktuálních dat ministerstva vnitra lidí ubylo.

„Jsme starší manželský pár a oba pocházíme z vesnice. Život nás ale zavál do města, kde jsme získali práci a byt a kde děti měly blízko do škol. Pro mladou rodinu bylo město výborné. Když děti odrostly, chtěli jsme zase tam, kde je klid,“ vypověděla Ivana Šestáková, která má novou adresu ve Vrskmani. „Je tu krásně, vidíme na hory a zároveň to máme blízko do Jirkova i na silnici I/13,“ pochvaluje si. Protože je ředitelkou mateřských školek v Jirkově, malá dojezdová vzdálenost se hodí.

Vrskmaň za poslední rok posílila o 20 obyvatel, což znamená přírůstek o 6,8 procenta. Někteří se přistěhovali, číslo také skočilo díky nově narozeným občánkům oproti menšímu počtu úmrtí.

Starosta Václav Hora předpokládá, že hodně udělal stavební rozvoj vesnice. „Máme lokality k výstavbě a dost nám omládla populace,“ zmínil. Rád by, kdyby trend pokračoval a dnešních 315 obyvatel se rozrostlo na 500. „Je to nutnost, protože jinak vesnice nemají takovou daňovou výtěžnost. Při pěti stovkách už si můžeme dovolit provozovat obchod, protože ho uživíme. Na druhou stranu více obyvatel bychom nechtěli, protože pak už by to nebyla vesnice, ale panelák naležato,“ líčí.

Prvenství v nárůstu místních na Chomutovsku obsadily Nezabylice. Rozrostly se o 19 lidí na současných 230. To představuje plus devět procent. „Jsme ve výstavbě,“ označila nejpravděpodobnější příčinu růstu starostka Marcela Jarošová.

I Nezabylice by rády získaly ještě více obyvatel. „Lákáme nové obyvatele na dobrou občanskou vybavenost: máme školku, doktora, krám, hospodu, šest dětských hřišť, budeme budovat cyklostezku, možná i vodní nádrž,“ shrnula výhody vesnice.

Falešné duše před volbami

Na druhém místě v žebříčku největšího nárůstu obyvatel je Hora Sv. Šebestiána. Tady jde ale o jistou odchylku. Před komunálními volbami na začátku října tam vlastníci některých domků přihlašovali takzvané falešné duše. Obyvatele z Teplicka, kterých údajně přijel celý mikrobus a jež měli za úplatu ve volbách podpořit předem určenou politickou stranu. Policie tomu včas zabránila, takže volby ovlivněné nebyly. Statistiku to ale posunulo.

Někteří už se sami ze své vůle odhlásili, další mají být odhlášení, snaží se o to majitelé nemovitostí,“ uvedla účetní obecního úřadu Iveta Kovaříková. „Musí podat návrh na zrušení trvalého pobytu, za každého zaplatit sto korun a pak je zahájeno správní řízení,“ dodala. K letošnímu lednu je v Hoře 295 obyvatel, nárůst tvoří 21 lidí.

Největší úbytek obyvatel naopak zaznamenaly Pětipsy s propadem 9 obyvatel na dnešních 206. Jde tak o 4,2procentní propad. „Starší lidé umírají a kromě stálých obyvatel tu máme hlavně chataře,“ řekl místostarosta Jiří Kruml. Za Pětipsy se řadí Loučná pod Klínovcem, kde stav obyvatel poklesl o 2,4 procenta na 122. Jirkov má 19 254 obyvatel, což je o 193 méně než před rokem.