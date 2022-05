„Doleva, ještě kousek, teď rovně. A už se sehni,“ navádí školačka. Světlovlasý kluk jde do podřepu a poslepu šátrá v trávě. Na očích má škrabošku. Jakmile nahmatá žlutý míček, rychle se vrací ke svému týmu. Na zahradu za základní školou ve Strupčicích pere slunce. Žáčkům, kteří už mají po vyučování, ale jako by to nevadilo. Jsou v zápalu hry. Za týmy se vrší hromádky žlutých, růžových a modrých míčků. Těžko odhadnout, kdo tohle klání vyhraje.

Zato Strupčice jsou v popředí nepsané soutěže. Patří totiž v rámci okresu k obcím s nejvyšším podílem dětí vůči celkovému počtu obyvatel, jak vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Ke konci uplynulého roku měly 1050 obyvatel, z toho 21,1 procenta tvoří děti do čtrnácti let. Nejvíc je těch mezi pěti a devíti lety – osmdesát. Jen o dvě méně je v kategorii dětí od deseti do čtrnácti let.

Není divu, že obec mládne. Velmi tomu pomohlo několik kol výstavby rodinných domů. Aktuálně se připravuje dalších 21 parcel. Dá se tedy počítat s dalším růstem.

„Je to pro nás radost, ale na druhou stranu to nese i zátěž,“ poznamenal starosta Luděk Pěnkava. „Asi tak před pěti lety jsme museli přistavovat školku a chystáme projekt na nový pavilon školy jen pro druhý stupeň,“ doplnil. Bude mít devět učeben včetně prosklené hudební třídy a navíc i hřiště s umělou trávou. V ideálním případě by výstavba mohla začít za dva roky.

Zatím má strupčická škola i školka ještě nějakou kapacitu volnou, spěje ale ke svému maximu. „Ve škole máme 250 míst, nynější stav je 215 žáků,“ poznamenala ředitelka Jana Mišková. Školka pojme 68 dětí, a i když je čerstvě po zápisu, stále zbývá devět volných míst. „Předpokládáme ale, že se to změní při zvláštním zápisu pro ukrajinské děti,“ poznamenala ředitelka.

Ještě začátkem nového milénia přitom byla situace opačná, v případě školy až krizová. Do každého z devíti ročníků totiž docházelo jen kolem třinácti žáků. „Měli jsme tak málo dětí – jen 118, že být jich o dva méně, museli bychom sloučit dvě třídy,“ připomněl starosta. Už tenkrát měla obec plány pro výstavbu, která měla přivést novou krev. Chvíli ale trvalo, než vyrostly nové domky a nastěhovaly se do nich mladé rodiny.

Rokle? Dětí je tolik, co dospělých

Vůbec nejvyšší podíl dětí má v rámci Chomutovska Rokle. Statistici vědí o 388 obyvatelích, z nichž podíl nejmladších tvoří 25,8 procenta. Podle vedení obce jsou ovšem čísla vyšší.

„Kvůli komunálním volbám, které budou na podzim, jsme si nedávno udělali vlastní statistiku. Na úřadě v Kadani nám nechtěli věřit, že je to u nás ve skutečnosti půl na půl,“ poznamenala starostka Renata Kobzová. „Dospělých je 420, z toho 210 dětí,“ upřesnila.

Nejvíc dětí žije v Hradci u Kadaně. Se svými rodinami tam obývají nájemní byty v několika nízkopodlažních panelácích. „Jedná se hlavně o romské rodiny, které žijí jinak a mají vyšší počet dětí, než běžná populace,“ nastínila starostka. Tamní děti dojíždějí do školy v Kadani, docházku ale mají nedostatečnou. Podle starostky je to ovlivněno i špatným autobusovým a chybějícím vlakovým spojením.

Nejmenší podíl dětí mají naopak Kryštofovy Hamry, oblíbené místo chatařů. Děti zde tvoří necelých pět procent obyvatel. Z velkých měst Chomutovska má procentuálně nejvyšší zastoupení dětí Jirkov – 16,7 procenta a nejnižší Vejprty – 14 procent.