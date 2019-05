Na kláštereckou radnici dorazily loni na podzim pro senátní volby jen čtyři žádosti o volební průkaz. Teď jich bylo téměř desetkrát tolik. „Městský úřad Klášterec nad Ohří vydal 37 voličských průkazů pro volby do Evropského parlamentu,“ vypočítává vedoucí odboru vnitřní správy Pavlína Bláhová.

Kadaňanů, kteří volili mimo své bydliště, bylo 51. Při volbách do senátu měl zájem odvolit mimo Kadaň jen jeden člověk. Větší zájem o Evropský parlament než o Senát mají zřejmě i Chomutované. „Pro volby do Evropského parlamentu vydal chomutovský magistrát celkem 146 voličských průkazů,“ říká mluvčí města Denisa Špeilová. Pro senátní volby to bylo v říjnu 2018 jen devět.