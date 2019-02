Výběrová komise si uchazeče o post pozve v polovině března k pohovorům, kde musí obhájit svou koncepci. Do výběrového řízení, které město vypsalo, se přihlásilo dle sdělení radnice pět lidí. Jeden člověk byl ale z předvýběru vyřazen, protože neměl požadované vysokoškolské vzdělání.

Všichni uchazeči o post ředitele jsou z Jirkova nebo blízkého okolí. Svými přednostmi musejí přesvědčit výběrovou komisi. Tvoří ji čtyři radní města, dvě úřednice a dva odborníci z oboru. Radit Jirkovu bude i místostarosta Kadaně Jan Losenický, který podobný post zastával v minulosti. Druhým odborným poradcem je Adam Šrejber, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Organizace KVIZ se ocitla bez vedení poté, co na konci městská rada odvolala tehdejšího ředitele Bedřicha Friče. Organizaci vedl deset let. Důvodem jeho odvolání bylo to, že za Fryčova vedení pracovala bez jeho vědomí na zámku Červený Hrádek jedna žena načerno. Zaskakovala za svoji příbuznou, která pracovala pro zámeckou restauraci.

Sám teď doufá, že město vybere jeho nástupce co nejlépe. „Pevně doufáme, že komise vybere kandidáta, který bude mít dostatek zkušeností s organizací kulturních akcí a jasnou vizi rozvoje turistického ruchu v Jirkově,“ dodává Fryč.

(jdu)