Kadaň - Návštěvníky prvně převeze přes řeku Ohře přívoz v podobě velryby. Akce se koná tuto sobotu.

Maxipex v obležení dětských fanoušků. | Foto: Deník: Jan Vraný

Zahrát si vodní bitvu na šlapadlech nebo na piráty na lodi částečně vnořené do asfaltu, rozezvučet gong či se nechat převézt přes řeku v přívozu v podobě velryby. To vše si užijí návštěvníci při letošních oslavách narozenin Maxipsa Fíka. Kadaňští je totiž využijí jako den D pro neformální otevření části Nábřeží Maxipsa Fíka.



Provázet ho nebudou žádné rituály, jako je stříhání pásky. Sobotní oslavy se jednoduše celé přenesou na nábřeží. „Částečně budou na nábřeží, kde jsou atrakce, částečně v AmFíku, který je jeho součástí a kde ve 13 hodin popřejeme Fíkovi k narozeninám,“ upřesnil starosta Jiří Kulhánek s tím, že slavnostem budou otevřeny i zahrady Františkánského kláštera.

Dva kilometry atrakcí

Nábřeží Maxipsa Fíka se rozkládá na území mezi klášterem a centrem a vydá na přibližně dva kilometry. Podél řeky jsou atrakce například v podobě dvou kol, která šlapáním napumpují vodu, takže je možné proti sobě stříkat vodu. O kousek dál jsou podobná kola, která umožní stříkat vodu co nejdál do řeky. Děti si je mohly vyzkoušet už dříve s tím, jak byly osazeny.



Nábřeží je totiž volně přístupné. Premiéru ale zažije přívoz v podobě velryby, díky kterému se rodiny mohou dostávat přes řeku. Obsluhovat ho budou členové oddílu vodních slalomářů.

Zeleň za páskou

Jediné, co by mohlo návštěvníky při slavnostním otevření nábřeží mírně překvapit, budou pásky chránící zeleň. Protože si přes plochy lidé krátili cestu, nestihla vyrůst, a tak je potřeba ochránit ji, aby nevznikly další škody.



Při narozeninách lidé uvidí, co se povedlo v první dokončované etapě výstavby nábřeží. Její součástí bude i cyklostezka, cesty pro pěší, dráha pro in–line bruslení a veřejné WC. Druhou etapu zahájí v srpnu, kdy se začně stavět pod hradem. Dokončená by měla být za rok. Na první i druhou etapu se Kadani podařilo získat desítky milionů z dotačních titulů. Stejně tak chce žádat na třetí, poslední etapu.



Fíkovo nábřeží budují podle návrhu studia Projektil architekti. Je v místech, kde v polovině minulého století bývalo promenádní místo, v novodobé historii ho rámovaly jen náletové křoviny. Až poslední dobou se lidé opět začali vracet do těchto míst.

Program akce

AMFITEÁTR:

12.00 – Maxim Turbulenc

13.00 – přání Fíkovi s Václavem Upírem Krejčím

14.00 – divadlo V pytli kolem světa

15.00 – Jan Bendig



NÁBŘEŽÍ MAXIPSA FÍKA:

10.00 – 12.00 – dílna a soutěže pro děti s DDM Šuplík

12.00 – 16.00 – hrajeme si na nábřeží s UALEV

12.00 – 16.00 - karikaturista

- malování na obličej

- skautské teepee



FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER:

Velké pódium:

11.00 – 12.30 – čarování s Harry Potterem

14.00 – 16.00 – Milanovy disko hrátky aneb z pohádky do pohádky (hry a zábava pro děti)

Zahrada:

vystoupení Lucie Smolíkové se psem z Talentmanie

10.00 do 11.30 Dogdancing (tanec se psem)

11.30 – Dogfrisbee

Dále v areálu:

- malování na obličej

- tvarování balonků

- lukostřelba

- indiáni

- jízda na koních



21.00 – lampionový průvod s loutkami (od Střelnice k Amfiteátru)

21.30 – promítání pohádky v Amfiteátru