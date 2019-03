Jak se děti mohou zapojit do hry?

Každý soutěžící od 6 do 18 let se může zaregistrovat na stránkách Life is skill, stáhnout si do mobilu aplikaci a zapnout v ní funkci pro snímání NFC čipů. Ty jsme umístili na zámcích, ve věžích a na dalších turistických místech Chomutovska.

Kde je máte a kolik jich je?

Na Chomutovsku je jich zatím kolem padesáti a snažíme se umístit další. Všechny jsou vypsané na našem webu. Je tam například chomutovský Domeček, knihovna, zoopark, hvězdářská věž, dětské hřiště v Perštejně, turistický altán v Klášterci nad Ohří, Sfingy, sportovní hala Kadaň a turistický přístřešek Tišina na Křimovská přehradě. Ten je daleko, tak chceme cestou přidat bodíky, aby se cesta vyplatila. Dále klášterecký a zámek Červený Hrádek, historické podzemí v Jirkově nebo městská věž v Jirkově.

Registrovanou máme i naši kancelář v Riegrově ulici v Chomutově, kde podáváme informace. Na různých akcích budeme rozdávat také bonusové body, aby děti přišly a u toho se něco dozvěděly. Teď naposledy to bylo v chomutovském zooparku při probouzení medvědů.



Jak děti načtou bod v místě bez připojení?

Body lze sbírat i bez mobilních dat nebo bez internetu. Když se hráč neodhlásí z místa, kde byl připojený k internetu, načte je off line. Zůstanou v mezipaměti, a když přijde na síť, body se mu přičtou.

