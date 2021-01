Například v Lipové na Děčínsku nebo v Žatci nemůže chodit kvůli koronaviru do práce téměř 40 procent vychovatelů.

„Momentálně máme na neschopence šest denních vychovatelů ze šestnácti. V úterý (19. ledna) šlo dalších pět na testy, takže se ten počet pravděpodobně zvýší,“ popisuje situaci v dětském domově v Lipové jeho ředitel Leoš Moravec. Tak velký výpadek je možné zvládnout jen za cenu velkého počtu přesčasů a velkého nasazení dalších zaměstnanců, kteří mnohdy v domově i přespávají. „O děti se nám teď stará třeba i ekonomka, protože nemůžete nechat děti, především ty nejmenší dvou nebo tříleté, samotné,“ přibližuje nasazení lidí z domova Moravec.

Kromě zaměstnanců se nákaza týká i dětí, těch je nyní 16 pozitivních a dalších 35 je v karanténě. Z 56 obyvatel domova se tak koronavirus zatím netýká pouhých pěti dětí. Nákaza se v nejsevernějším českém dětském domově začala šířit po vánočních svátcích, kdy se do něj vrátily děti ze svých rodin. To bylo poprvé, kdy se zde s takovými problémy setkali. Díky důkladným bezpečnostním opatřením zde totiž zvládli jarní i říjnovou vlnu. Kromě jiného děti také pravidelně testují pomocí antigenních testů, právě ty odhalily první nákazy v Lipové.

V podobně špatné situaci je také dětský domov v Žatci. „Já bohužel využít ekonomku nemohu, protože i ona je v pracovní neschopnosti. Dohromady se jedná o přibližně 35 procent zaměstnanců, kteří jsou pozitivní nebo v karanténě, zatím se nám to daří vykrývat z vlastních zdrojů,“ říká ředitelka žateckého domova Lenka Woloszczuková.



O vážné situaci v obou domovech vědí také na Ústeckém kraji, který je jejich zřizovatelem. Do Lipové i do Žatce tak zamířily ochranné pomůcky, jako jsou respirátory, rukavice nebo obleky. Ty nosí vychovatelé, aby omezili možnost šíření nákazy.



„Jsme unavení, podráždění a vyčerpaní. Ale situace je zatím jen vážná, nikoliv úplně zoufalá. Jsme v kontaktu s hygienou i krajem, který v případě potřeby nabídl pomoc,“ snaží se být optimistická Woloszczuková. Sílu do žil vlévají zaměstnancům domova i lidé zpoza jeho zdí, kteří se snaží pomoci materiálně i pracovně.

Například v Lipové se nabídly s personální výpomocí zaměstnankyně rumburské sociálky, v Žatci pak pomáhají učitelky ze školy, která je součástí domova. Pokud by se situace ještě výrazně zhoršila, zvažuje Leoš Moravec, že se obrátí s žádostí o pomoc na střední školu ve Šluknově, která má i sociální obory, nebo na zdravotnickou školu v Rumburku.

„Tento týden zvládneme a pak už to bude, doufám, lepší. Ke konci týdne by se nám totiž měli vrátit někteří vychovatelé z karantény,“ snaží se mírně optimisticky vyhlížet příští dny Moravec.