Chomutovsko se těší na Velikonoce

Svátky jara se blíží! Připomeňte si s námi, odkdy a proč dodržujeme na Velikonoce tolik tradic a přečtěte si duchovní poselství od zástupce církve na Chomutovsku.

Rozhovor: V těžkých chvílích o ostatních lidech zjistíte, jací vlastně jsou

Do nedávna byla běžnou mladou vysokoškolskou studentkou, která řešila hlavně svou budoucí kariéru. Poté, co jejímu bratrovi, šestnáctiletému Vladimíru Čimperovi, diagnostikovali leukémii, změnila své hodnoty a rozhodla se pomoci i ostatním. Čtyřiadvacetiletá Kristýna Kučerová z Jirkova pomáhá s organizováním benefiční akce Šance na život, která se uskuteční 4. května od dvou hodin odpoledne ve Spořicích. Sama se také zapsala do registru dárců kostní dřeně a vyzývá k tomu i ostatní.

Týdeník Chomutovsko

· 24 stran z okresu Chomutov

· Vychází každé úterý jako součást Chomutovského deníku

· Od čtvrtka lze koupit ve stáncích samostatně (a najdete v něm i TV Magazín)

· Přehledný kulturní servis + tipy redaktorů Deníku

· Fotostrana ze zajímavé akce v okrese

· Událost týdne, rubriky Lidé odvedle, Hasiči z okresu a strana Čtenáři píší

· Dvoustránkový rozhovor s místním zajímavým člověkem

· 4 strany okresního sportu, křížovka a zprávy z malých obcí

Máte pro redakci zajímavý námět či připomínku? Napište nám na redakce.chomutovsky@denik.cz.