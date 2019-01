Chomutovsko - Právě vyšlo nejnovější číslo Týdeníku Chomutovsko. Podívejte se, co tentokrát nabízí.

Kam vyrazit na lyže?

Milovníci lyžování mají Vánoce se zpožděním, v lednu se totiž na Chomutovsku konečně naplno rozjela sezona na horách. Nabízíme vám tipy, kde si u nás v regionu nejlépe zalyžujete a řadu dalších zajímavostí.

Když dovařím pivo odkutálím se na byt a začnu ještě psát

Lidé o něm říkají, že je umělec. David Nedoma si totiž zavazuje nejen chuťové pohárky těch, kteří ochutnali jeho ležák či pivní speciály, ale je také vypravěčem příběhů. Napsal scénář k několika dílům televizního seriálu Kriminálka Anděl a pracuje na posledním dílu trilogie historické detektivky. „Je to něco mezi Jménem růže a Švejkem,“ prohlásil s nadsázkou. I když je hrdý na to, že je pravověrný Žižkovák, pracovní příležitost ho zavála do Chomutova, kde vaří pivo pro první občanský pivovar Karásek a Stülpner.

A nechybí ani seriál Hasiči kolem nás! V něm představujeme dobrovolné sbory z našich obcí.

