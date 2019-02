Týdeník Chomutovsko vychází každé úterý jako příloha Chomutovského deníku. Od středy je na stáncích k zakoupení i samostatně a jeho součástí je také oblíbený TV Magazín. Každý týden nabízí mnoho zajímavostí z regionu: hlavní téma, velký rozhovor se zajímavou osobností, tipy na různé akce, sportovní perličky, čtení pro volný čas, soutěže a mnoho dalšího. Podívejte se, jaká hlavní témata přináší tentokrát…

Výzva pro Chomutovsko: Vyzkoušíte jarní detox?

Epidemie chřipky a dalších virů koncem zimy útočí – jak se proti nim bránit? Zkuste jarní očistu. Takzvaný detox je novým trendem i v našem regionu, podívejte se tedy, jaké jsou jeho varianty a vyberte si tu pravou pro vás! Téma týdne jsme tentokrát věnovali výzvě Whole 30. …

Dát Rýšu do zoo? To ne, chci aby u mě zůstal až do konce

Sen zažít neobvyklé přátelství se šelmou si Jiří Sochor hýčkal od dětství. Splnil si ho loni, když u svého domu v Březenci dostavěl výběh a usadil v něm rysí mládě Rýšu. Jeho další sen se týká návratu rysů do Krušných hor, kterému by rád pomohl. Zatím pořádá v rámci programu Meetlynx besedy ve městech, na školách i v domovech důchodců, kam bere Rýšu. Nedávno ho vzal na besedu do centra Chomutova. S Jiřím Sochorem jsme si povídali v rozhovoru týdne. …

A nechybí ani seriál Hasiči kolem nás! V něm představujeme dobrovolné sbory z našich obcí.

