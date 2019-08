ROZHOVOR: Kůrovcová kalamita nám dává šanci lesy předělat

„Smrky do nížin nepatří, je to horská dřevina náročná na chlad a vláhu. V teple a suchu prostě prosperovat nemůže,“ říká ředitel péče odboru o ekosystémy Správy Národního parku České Švýcarsko Jan Drozd.



Malíř bojuje s vlastním tělem

Už téměř dva roky uplynuly od vteřiny, která malíře a otce tří dětí Milana Tótha upoutala na lůžko. S následky mozkové příhody se pere úspěšně, přemáhá ochrnutí své dominantní poloviny těla, vstal z invalidního vozíku. Vrátit zpět na sto procent do života by ho mohla léčba pomocí kmenových buněk ve spojení s cvičením. Pro české pacienty je to zatím ale spíše hudba budoucnosti.

