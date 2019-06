Setkání se starostou Kadaně

S vámi o vašich problémech. To je motto projektu Deník s vámi, který připravil Chomutovský deník. V Kadani jsme diskutovali se starostou Jiřím Kulhánkem na téma nezaměstnanost. Na diskuzi přijela i zástupkyně ministerstva práce a sociálních věcí.

První salon? Vznikl za krátký čas, byla to taková divočina

Když se na kulturní scéně objevil Chomutovský výtvarný salon, byl jako závan čerstvého vzduchu. Do Sklepení osudu v Revoluční ulici přinesl nejnovější díla malířů, grafiků, sochařů a fotografů z regionu. Každý z pěti ročníků, které se dosud v Chomutově odehrály, do detailu ladí jejich duchovní otec Josef Šporgy. „V mysli na každém z nich dělám celoročně,“ prozradil. Sám je známý krušnohorský sochař a grafik. Rozhovor s ním se tedy točil nejen kolem salonu, ale i jeho vlastní tvorby.

