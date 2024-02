Martin Srbecký (44 let) je rodák z Perštejna. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni. Než začal pracovat ve vedení obce Perštejn, dvanáct let podnikal ve stavebnictví. Místostarostou byl od roku 2019. Zdroj: se svolením Martina Srbeckého

„Pro mě se obsahem práce prakticky nic nemění, staral jsem se o kulturu, provoz a rozvoj obce, což budu dělat i dál,“ podotkl Martin Srbecký. „Mohl bych to vykonávat i z pozice místostarosty až do konce volebního období. To, že Perštejn neměl nejvyššího představitele ale navenek nepůsobilo dobře, čehož jsme si byli vědomi. Projevovalo se to při jednání se státními institucemi a firmami,“ doplnil.

Mezi priority, na něž se chce soustředit, patří kulturní život a investiční akce, které letos dosáhnou zhruba 15 milionů korun. Peníze mají jít do oprav Karlovarské, Lesní a Školní ulice, nájemních bytů, kanalizačního řadu a obnovu vnitřního vybavení bungalovů na koupališti.

„Do koupaliště jsme investovali každoročně. Letos nás čeká ještě dokončení obnovy posledního z bungalovů, které obci přinášejí zisk. O ubytování je tady velký zájem, přitom interiéry už nevyhovovaly,“ popsal starosta.

Perštejn aktuálně nemá místostarostu, což tak pravděpodobně zůstane do konce tohoto volebního období.

Chomutovsko má druhou nejvyšší nezaměstnanost v kraji. V republice je čtvrté

Bývalý starosta Jiří Rejmann (Občané za Perštejn lepší) se vzdal funkce po devíti letech, zhruba měsíc po zasedání zastupitelstva, které probíhalo v napjaté atmosféře. Své důvody přiblížil v emotivním vyjádření na webu Perštejna.

„K jedné z mých milých povinností patřila účast na vítání prvňáčků a rozloučení s deváťáky. Těm všem a nejen jim jsem se vždy krátce snažil ukázat, že život si máme užívat, a že je plný příležitostí k radosti a prožívání všeho toho, co nám nabízí. Po určité době stále častějších impulsů jsem si uvědomil, že už to při mé službě naší obci nedokážu, a že by tento stav nebyl dlouhodobě prospěšný ani obci, ani mně osobně,“ přiblížil svůj postoj. Pro Perštejn bude i nadále pracovat v roli člena zastupitelstva.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová