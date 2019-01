Chomutovsko - Lidé si nejčastěji přejí zhubnout, skoncovat s kouřením či více šetřit.

Skoncovat s kouřením je jedno z nejrozšířenějších novoročních předsevzetí . | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

Kdy jindy začít znovu nebo úplně od píky než na Nový rok? Jen co se otočí list v kalendáři, vystřídá bujaré silvestrovské veselí pocit odpovědnosti zaštítěný novoročním předsevzetím. V okresu k nim ale převládá spíše skepse. Odhodlání nevydrží a vytyčené cíle se odsouvají na další rok.

S předsevzetím si letos proto nebude těžkou hlavu dělat ani známý cestovatel Martin Šíl. „Nějak na to nejsem. Možná si jen říkám, že bych byl rád pilnější. Připadá mi ale, že pilnější nikdy nejsem,“ přiznává Šíl.

Ani klášterecký starosta Štefan Drozd na sebe bič dopředu neplete. „Předsevzetí si nedávám. Přeji všem hlavně zdraví,“ prozrazuje starosta města Štefan Drozd.

Dobré zkušenosti s dodržováním novoročního předsevzetí nemůže k dobru přidat ani divadelnice Tereza Gvoždiaková. „Novoroční předsevzetí jsem si dávala jako prcek. Vždycky jsem se fakt upřímně snažila slíbit sama sobě, že ten příští rok už budu hodná na bráchy, nebudu zlobit a budu utírat prach vždycky, když mě o to maminka požádá,“ vypráví Gvoždiaková.

Snahy ale v jejím případě neměly dlouhého trvání. „Měly asi stejně dlouhé trvání jako domácí čokoláda na štědrovečerním stole,“ usmívá se divadelnice. Letos si už proto žádné předsevzetí dávat nebude. „U mě zkrátka nefunguje takové to předem nařízené od pondělí zhubnu, v dubnu začnu cvičit nebo od Nového roku přestanu být líná,“ dodává Tereza Gvoždiaková.

Společnost Albert, která provozuje známou síť supermarketů, si nechala v závěru roku zpracovat průzkum, z něhož vyplývá, že novoroční předsevzetí si chce v roce 2019 dát 56 procent lidí v Česku. „Nejčastěji se novoroční předsevzetí budou týkat hubnutí, zdravějšího jídelníčku a častějšího pohybu,“ podotýká mluvčí společnosti Albert Barbora Vanko.

Napěchovat lednici zdravým jídlem a koupit si novou permanentku do fitka chtějí především mladí lidé. Nejvíce odhodlaní jsou podle průzkumu mileniálové ve věku 18 až 26 let. Novoroční předsevzetí si dá až 69 procent z nich. „Lidé této věkové skupiny chtějí v novém roce také více cestovat a vzdělávat se. Češi ve věku 27 až 35 let by si pak přáli umět lépe nakládat s penězi a přestat kouřit,“ poznamenává k dalším výsledkům Vanko.

Zhubnout se chystá i Chomutovanka Karolína Kopřivová. O to, aby se ručička na váze posunula směrem k vysněné cifře, se snaží pravidelně každý rok. „Je to už taková novoroční klasika. Letos si kromě toho ale přeji být i více svědomitá v práci,“ líčí své plány Kopřivová.

Jak to ale letos dopadne, si netroufá odhadnout. „Zatím jsem novoroční předsevzetí nikdy nedodržela,“ uzavírá Kopřivová.