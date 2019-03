Chomutov – Město koupilo dva radary, jsou na Písečné a na Blatenské ulici. Točit se budou také na dvou místech na Palackého ulici.

V Chomutově již více jak měsíc fungují dva rychlostní radary na vjezdu do města. K překvapení některých řidičů radary neměří jen ve směru jízdy automobilu k radaru, ale i na odjezdu. | Foto: Deník / Roman Dušek

Zajistit větší bezpečí pro děti na cestě do škol, ale i ostatním chodcům, kteří se potřebují ve zdraví dostat přes silnici. To je hlavní důvod, proč Chomutov zainvestoval do dvou stacionárních radarů. Od začátku března měří rychlost u autobusových zastávek na Písečné a poblíž mateřské školy na Blatenské ulici. Přístroje dokazují, že tam denně páchají přestupky stovky řidičů.