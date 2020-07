Tři roky trvalo, než se vize proměnila ve skutečnost. V pátek 10. července si lidé v Jirkově mohli prohlédnout výsledek: nové informační centrum propojené s multimediálním hasičským muzeem, které v zemi nemá konkurenci. Vnitřní expozice upozorňuje na historii města včetně propojení se slavným cirkusem Kludským, na což odkazuje i osvalené tělo lvice procházející stěnou. Hasičská část láká do hry, kde je potřeba uhasit auto, dům nebo zasahovat ve velké hořící továrně. Otevřeno bude každodenně.

Na slavnostním otevření nechyběli tvůrci, kteří při výrobě hry využili nejmodernější nástroje. „Expozice je v rámci Česka výjimečná tím, že je moderní a plně interaktivní. Divák tam nemá pasivní roli, kdy by se díval do vitrín, ale je tam spousta interaktivních audiovizuálních částí,“ řekl projektový specialista a expert na 3D Jan Buriánek, který pracuje pro firmy XLab a AV Media.

„Záměr je šílený v tom, že tohle vůbec není typické muzeum, kde by byly exponáty nasázené do regálů. Je to víc herní zóna. Myslím, že je to odvážný projekt, a vážím si toho. Podobný jinde v republice neznám,“ pochválil zadání města autor konceptu Ivo Plas.

V jedné části se návštěvník za pomoci videomappingu dostává do historických období a příběhů města, v další speciální akční místnosti má možnost zahrát si plnohodnotnou 3D hru. „Je to trochu past, protože kromě toho, že se u ní lidé baví, dělají věci podle zásahového manuálu hasičů, takže se i učí,“ dodal Plas.

To potvrdil i velitel jirkovských dobrovolných hasičů Pavel Kolář. „Skutečný zásah se tomu blíží, i když jsou tam odchylky, protože je to dělané pro děti. Ve skutečnosti by tam bylo víc krve, křiku a rachotu,“ řekl s úsměvem.

„Hra je cílená na prevenci, aby děti věděly, co mají dělat, jak dát první pomoc. Aby zjistily, jaké je pozadí hasičské práce,“ doplnil Kolář.

I když hra umožňuje, aby ji hrál jediný hráč, nastavená je až pro šest lidí a případně dva další v roli záškodníků. „Je to kooperativní soutěživá hra. Šest lidí hraje, další dva se sice hry přímo neúčastní, ale mohou škodit. Přidat do hry obtížnost. Například tam náhle přidají domácí zvíře, nebo se v továrně objeví zapnutá elektrifikace,“ poznamenal Buriánek.

Podle kreativců se o města, kde vznikly podobně hravé projekty, začali významně víc zajímat turisté. „Já bych si to přála,“ podotkla starostka Jirkova Darina Kováčová. „Lidé se mohou v infocentru něco dozvědět o městě, ale také odhalovat další památky. Na podzim například chceme otevřít bývalou synagogu, obnovit chceme také maringotku po Karlu Kludském, takže věcí, které tu lidé budou moci do budoucna odhalovat, bude víc,“ uvedla.

Expozici věnovanou historii i hasičskou část už si starostka důkladně prošla. „Měla jsem možnost si vše vyzkoušet, a protože mám vztah k historii, jsem nadšená z expozice města. Je naučná i zábavně odlehčená, a přitom není zpopularizovaná tak, aby byl výsledek zkreslený,“ ocenila. Lidé si mohou vybrat části historie, které je zajímají, a při další návštěvě pokračovat tím, co ještě neslyšeli. Expozice je navíc stavěná tak, že se dají informace doplňovat.

Nové infocentrum s hasičským muzeem bude až do konce září otevřeno každodenně vždy do 17 hodin. Ve všední dny bude přístupné od 8.30 hodin, o víkendech od 10 hodin. Od podzimu do jara má být otevřeno od pondělí do pátku.

Vstupné do expozice města stojí pro dospělé 20 korun, do hasičského muzea 60. Pokud chce návštěvník vidět obě, zaplatí 70. Dětské vstupné je poloviční.