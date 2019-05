Lidé kritizují celkový vzhled i to, že není poznat, kolik je hodin. Jsou totiž zhruba metr nad zemí a nahoře mají jen mírný sklon.

„Přijde mi, že to není dobře vychytané. Jsem původně z Poděbrad a tam jsou květinové hodiny zasazené přímo v zemi a lépe nakloněné, takže je na ně vidět,“ řekla Chomutovanka Irena Č. Podle jejího mínění v okolí není veřejný bod, ze kterého by to bylo možné. „Šly jsme s vnučkou v sobotu na věž a já v té výšce říkám: Vidíš, to jsou květinové hodiny. A ona na to: Kde? Ale třeba si zvykneme,“ doplnila.

Neobstály ani v očích Josefa Mouleho. „Jdu kolem nich poprvé a nelíbí se mi,“ zhodnotil. „Jsem pamětník, vím, jak vypadaly původní květinové hodiny. Byly ideální. Ne jako tyhle,“ dodal.

Šanci novému prvku naopak dává Alena Prosolová. „Myslím, že to není špatné. Zaujaly mě kameny uprostřed,“ zmínila.

Vlna kritiky se snesla především na facebookových stránkách Chomutov – Komotau, kde správce na archivních snímcích předvedl, jak hodiny vypadaly na konci 30. let i o pár desetiletí později. Přiložil i nové foto a komentář. „Sezonní květinová výzdoba odpovídá podzimnímu a zimnímu období, hodiny jdou pozadu. Hodiny můžete vidět pouze shora, například z blízkého hotelu, jelikož jsou velmi vysoko. Navíc jsou dvakrát tak velké než původní,“ připomněl správce stránky.

Město se hájí tím, že autorem výsledného vzhledu je architekt a byť je základ stavebně dokončený, výsadba byla jen dočasná. „Na finální výsadbu dojde během tohoto týdne,“ upozornila mluvčí magistrátu Denisa Špeilová. „Osazení letničkami čekalo na ideální počasí, kdy nehrozí noční mráz,“ doplnila.

Návrh na obnovu květinových hodin přišel v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu, kdy o části městských financí rozhoduje veřejnost. Studii a projektovou dokumentaci zpracoval architekt Kamil Bílý a odsouhlasily ho příslušné odbory města.

Stavební podstata květinových hodin vyšla na 706 tisíc korun, hodinový strojek, který je umístěný ve skruži uprostřed ciferníku, stál 105 tisíc korun.