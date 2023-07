Večerní propustka na hřiště se nevyplatila dvěma maminkám z Chomutova. Čtyři děti včetně malého ve věku mateřské školy se zatoulaly a nebyly k nalezení.

Drama se odehrálo v noci na úterý 11. července. Hodiny ukazovaly zhruba půlnoc, když policejní hlídku na chomutovském sídlišti Březenecká zastavily dvě ženy. Bědovaly, že každá z nich pohřešuje své dvě děti.

„Jednalo se o čtyři dívky, všechny mladší než 15 let, přičemž jedna z nich byla dokonce 'školkového' věku," uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Podle žen dcery společně odešly v 19 hodin na dětské hřiště a měly se vrátit za půl hodiny. To se ale nestalo, a tak je matky začaly hledat. Obešly jejich kamarády, ale bez úspěchu. Obrátily se tedy o pomoc na policejní hlídku.

Chomutovští policisté okamžitě začali po dívkách pátrat. „Do akce se zapojilo několik hlídek z celého chomutovského okresu, chomutovští pátrači a městští strážníci z Chomutova i Jirkova. Dále byli zalarmováni psovodi, příslušníci Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, připraven na vzlet byl i vrtulník,“ vypočítala Glogovská.

Kromě pátrání v ulicích Chomutova se prověřovala i další místa, například nemocnice. „Policisté ve spolupráci s mosteckými kolegy prověřovali i informace o možném pohybu dívek v Mostě, které se však nepotvrdily," dodala mluvčí.

Pohřešované později během pátrání zahlédl kamerový systém na chomutovském sídlišti. Tři dívky se samy vrátily domů. „O půl hodiny později vypátrala policejní hlídka i poslední, nejstarší dívku. Byla u svého kamaráda v Jirkově," konstatovala policejní mluvčí.

Všechny pohřešované děti se v pořádku vrátily domů. Policie nicméně varuje před "prázdninovou" lehkovážností a náhle příliš volným režimem. „Zdůrazněte svým ratolestem, že musíte mít vždy přehled o tom, kde se zrovna nachází. V případě, že jdou bez vás ven, je nutné, aby byly na domluveném místě a vrátily se domů v dohodnutý čas. Když to z nějakého důvodu nelze dodržet, je třeba dát to svým rodičům hned vědět," připomněla Miroslava Glogovská a dodala, že pokud se přesto stane, že se dítě nedostaví, je potřeba co nejrychleji ověřit, zda není u kamarádů či na obvyklých místech. Přitom by měl však pořád zůstat někdo doma pro případ, že se potomek sám vrátí.

„Jestliže ho v brzké době nenajdete, neváhejte, a co nejdříve se obraťte na policii,“ zakončila radou mluvčí policie.