Noc literatury oslovila své posluchače i v Chomutově, a to na netradičních místech. Pro takovou událost byla zpřístupněna například jezuitská hrobka pod kostelem sv. Ignáce nebo kancelář ředitelky Oblastního muzea v Chomutově. Četbu v nejstarší stavbě v Chomutově, prostorách kostela sv. Kateřiny, osobně posluchačům zprostředkoval i druhý náměstek primátora Milan Märc. V jezuitské hrobce pak ředitel místní knihovny Bedřich Fryč. Četlo se celkem na pěti místech ve městě a těmi dalšími byly Mnišský dvoreček nebo Café Rouge.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.