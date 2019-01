Chci, aby tahle věta nezněla v Chomutově jako výsměch, přeje si předseda okresního soudu JUDr. Petr Šustr

PŘEDSEDA soudu Petr Šustr za svým stolem a několik spisy, které se chystá kontrolovat. Mají barevné obaly, podle toho, jak jsou staré. Zelené jsou starší než pět let, čtyřleté jsou žluté a červené pak ty, které jsou starší než tři roky. | Foto: Deník/ Josef Dušek

Chomutov – O chomutovském soudu se traduje, že na rozvod se tu čeká stejně dlouho jako na byt. Přitom obojí už není pravda – pořadníky na byty neexistují a bezdětné páry jsou zdejší soudci schopní rozvést do několika měsíců.



Chomutovský soud už zdaleka není tak pomalý, jako býval, ale do ideálu má stále daleko. A hlavně – vůbec není jisté, jestli k němu někdy dospěje. Bohužel.

Přání: Do čtvrt roku rozsudek

Předseda soudu Petr Šustr si uvědomuje, že současný stav soudnictví ve městě má velký vliv na kvalitu našeho života. Věta „tak mě zažaluj“ zní v Chomutově opravdu jako výsměch, jak nedávno poznamenaly Lidové noviny. „Chtěl bych se dostat do stavu, kdy jeden člověk bude dejme tomu druhému dlužit peníze, ten ho zažaluje, do měsíce bude předvolán, do dvou odsouzen a do tří měsísců bude mít exekuci,“ říká Šustr.



Některé statistiky vypadají optimisticky. Třeba fakt, že zatímco v roce 2008 měl zdejší soud dva tisíce civilních sporů starších tří let, o rok později to bylo jen přes dvanáct set a vloni už šest stovek. Obrovskou zátěž z minulosti, jakou neměl žádný jinou soud v republice (viz infobox Koule na noze), se tak postupně daří umazávat. „Lidé jsou tu po pracovní době, snaží se řešit víc věcí, než je norma, nosí si práci domů, starší věci pravidelně kontroluji, jak se v nich postupuje dál,“ popisuje těžkou práci na odbourávání dluhu předseda.





Koule na noze

Sousloví „pomalý soud“ je hojně používané, ale zároveň trochu nespravedlivé ke všem, kteří tam pracují. Za stav v Chomutově totiž nemohou současní soudci, ale především historický dluh nedořešených případů z minula, jaký tehdy neměl žádný jiný soud. A ten způsobila především jedna věc – dlouhodobý nedostatek soudců. Problém sahá až do 60. let a naplno se rozbujel v 90. letech. Na sever Čech se nikomu moc nechtělo, ani soudcům. A ministerstvo personální obsazení zdejších soudů podceňovalo. Například v roce 1992 soudili v Chomutově jen čtyři civilní soudci, ale lidé za ten rok podali 3 450 žalob. A tak se stalo, že v roce 2002 tu už sice pracovalo soudců deset, jenže nedodělků už bylo skoro čtrnáct tisíc! Teprve od té doby se daří počet pomalu snižovat. Dnes už se pozornost ministerstva soustřeďuje spíš na jižní Moravu a Brno, kde leží nejvíc nevyřízených případů v republice.



Neustálý boj

Jenže soudci mají na stolech stále stovky spisů, a to různě starých. A zatímco řeší případy ze spodní hromádky těch starších, do šanonu s rokem 2011 jim přibývají další, nové.

Navíc jim mohou na polici přistát další – třeba po kolegovi, který je dlouhodobě nemocný nebo kolegyni, která odešla na mateřskou dovolenou. Protože u soudu nefunguje to, co je běžné v každé jiné organizaci – že po ženě odcházející na mateřskou dovolenou nastupuje dočasně náhradní pracovník. „Tak to u nás opravdu není, ministerstvo spravedlnosti tohle nedělá,“ přikyvuje předseda soudu, ale radost z toho nemá. „Pomohlo by alespoň zachovat početní stav soudců, který mám. Tedy dostat náhradu za mateřské dovolené. Rozhodně by se nám pak na odbourávání starých případů pracovalo lépe. Občanům by se to vrátilo.“

Nůžky se zase rozevírají

Ví, o čem mluví Z civilního úseku čítajícího patnáct lidí má tři soudkyně na mateřské dovolené a čtvrtá na ní právě nastupuje. Jejich případy musí přerozdělit ostatním. Navíc jeden je na stáži u krajského soudu a další dlouhodobě nemocný.



Stačí málo. Další nenahrazený soudce nebo více žalob než je běžné a dluh, který soudci odbourávali dva roky, může být pryč. A možná se to už děje. „Soudci mě začínají upozorňovat, že dostávají víc případů, než jsou schopni vyřídit,“ podotýká Šustr. Nůžky mezi starými a současnými případy se tak začínají pomalu zase rozevírat.



Dočká se někdy vytouženého stavu? A kdy? „To neumím spočítat ani já, kolik let budeme potřebovat,“ krčí rameny. „Že by se za tři roky lidé dočkali toho, že do měsíce od podání žaloby byli předvoláni před soud, to bohužel říct nemůžu.“

Soudce nedáme

Řešení existuje a není to žádná novinka. Už Šustrův předchůdce spočítal, že by potřeboval patnáct soudců na dva roky, aby se Chomutov zbavil většiny nedodělků z minulých let. Jenže ministerstvo o tom nikdy nechtělo slyšet. Prý co potom s těmi soudci. A ani dnes se situace nemění. „Počet soudců zvyšovat nechceme,“ prohlásil nedávno jasně náměstek ministra spravedlnosti pro justici Filip Melzer.





Rozvod už není na léta

Rychlost rozhodování soudu posuzovali lidé vždycky hlavně podle toho, jak dlouho museli čekat na rozvod. Je to logické – s tím se setkali daleko častěji, než třeba se sousedským sporem. V minulosti se čekalo klidně čtyři roky, i víc. „Zasahuje to hodně do života lidí,“ říká předseda soudu Petr Šustr, “také proto jsem nařídil, aby rozvody byly prioritou.“ Bezdětné páry jsou dnes chomutovští soudci schopni rozvést do několika měsíců, v minulosti čekaly v „pořadníku“ s ostatními, až na ně přijde řada. „Je hloupé čekat několik let na něco, co může trvat deset minut,“ říká Šustr na adresu manželů, kteří jsou bez dětí a na rozchodu dohodnutí. Ale i na rozvody s dětmi už se nečeká léta – je to kolem jednoho roku. A opět – pokud jsou manželé dohodlí, tak i méně. Rychlost rozhodování soudu posuzovali lidé vždycky hlavně podle toho, jak dlouho museli čekat na rozvod. Je to logické – s tím se setkali daleko častěji, než třeba se sousedským sporem. V minulosti se čekalo klidně čtyři roky, i víc. „Zasahuje to hodně do života lidí,“ říká předseda soudu Petr Šustr, “také proto jsem nařídil, aby rozvody byly prioritou.“ Bezdětné páry jsou dnes chomutovští soudci schopni rozvést do několika měsíců, v minulosti čekaly v „pořadníku“ s ostatními, až na ně přijde řada. „Je hloupé čekat několik let na něco, co může trvat deset minut,“ říká Šustr na adresu manželů, kteří jsou bez dětí a na rozchodu dohodnutí. Ale i na rozvody s dětmi už se nečeká léta – je to kolem jednoho roku. A opět – pokud jsou manželé dohodlí, tak i méně.

Soudce není dostihový kůň, říká soudkyně

V republikovém žebříčku soudců, kteří mají nejvíce nevyřízených případů starších pěti let, má nelichotivé sedmé místo. Miloslava Kačicová, v civilním úseku specialistka na obchodní právo, sice přiznává, že nejde po výkonu, ale zároveň odmítá, že by byla černou ovcí.



Kolik případů starších pěti let máte a proč jich máte tolik?

Je jich 31. A není to tak, že jsem je ještě nestačila vyřídit, jak to může působit. Já je ani vyřídit nemůžu. Až na tři případy jde o řízení, které z procesního hlediska prostě zakončit nelze.

Proč?

Tak třeba jde o případy, které jsou přerušené konkurzním řízením a v takovém případě se čeká na ukončení konkurzu. Podobné to je, když případ přeruší dědické řízení a není jasné, s kým se má v případu pokračovat. Všechny ty případy jsou ale sledované, není to tak, že se v nich nic neděje.

Kolik případů máte vlastně celkově na starosti?

Přesné číslo vám ani říct nedokážu. Ale jsou jich stovky, tak mezi třemi a čtyřmi stovkami.

Nestresuje vás fakt, že i když jeden případ vyřídíte, čekají jich tu na vás další stovky?

To je individiuální u každého. Motivující je jistota, že budete mít práci. Demotivující, když lidé své případy urgují a já jim musím vysvětlovat, že musejí čekat, až na ně přijde řada. Někdy je mi jich líto. Teď soudím hlavně případy, kde jde o peníze, ale když jsem soudila civilní spory, tam šlo o vztahy a dotýkalo se to hodně života lidí. Posílám omluvný dopis, kde jim situaci vysvětlím a napíšu i odhad, kdy by mohl jejich případ přijít na řadu.

S takovou horou spisů za zády se ale přece nemůže pracovat dobře…

Někdo přepíná síly a jde jen po výkonech. Já k nim nepatřím. Souhlasím s výrokem bývalého ministra spravedlnosti, že soudce není dostihový kůň a má se věnovat věci pořádně, jinak to může být na úkor kvality. Což může naopak leccos urychlit. Snažím se být připravená tak, aby se dala věc vyřídit třeba při prvním jednání. A některé věci lze uzavřít i bez jednání – pak se o to vždycky snažím.



Jak to vidím já: Soud a kvalita života

Když předseda soudu poprvé zmínil, že rychlost rozhodování soudu má velký vliv na kvalitu našeho života, znělo mi to trochu jako fráze. Jenže čím víc jsem o tom přemýšlel, tím víc mi docházelo, jaká pravda to je. Vyrůstám celý život v Chomutově/Jirkově a to s pocitem, že soudy prostě řeší věci v řádu let. Přišlo mi to jako smutná norma. Nic víc. Jenže tak by to být přece nemělo. Neměl bych si to myslet, neměl bych v tom vyrůstat ani to přijímat jako smutný fakt. Jaká je to spravedlnost, když se jí domůžete po letech? A nebo nedomůžete vůbec, protože svědkové už si nic nepamatují, případně umřou? A když nemáme záruku spravedlnosti, můžeme jen přičíst na vrub státu, že kvalitu našich životů snižuje. Protože pak se spravedlnosti nikdo nebojí a nebo si ji na druhé straně vysvětluje po svém. A to by neměla být v našich životech norma.

Josef Dušek, šéfredaktor