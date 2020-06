Mládežnický hokej mají Piráti díky příspěvku od města pro další sezonu v podstatě zajištěný. Příští týdny ale ukážou, jestli si budou moct dovolit i první ligu dospělých. Předluženému klubu, který podědil závazky po původním majiteli, schází peníze. Aby naplnil rozpočet, snaží se vyburcovat fanoušky.

Klub musí k licenci do konce července doložit, že je bezdlužný vůči hokejovým subjektům. Nový výkonný výbor zapsaného spolku Piráti ale nechce čekat do poslední chvíle, jestli ještě přitečou nějaké peníze. Rozhodne už na začátku měsíce, a to podle shromážděné sumy. „Je složité sehnat dost peněz. Jako výbor jsme si řekli, že na to máme tři týdny, v tuto chvíli jsme zhruba na třetině potřebné částky,“ nastínil předseda Daniel Badinka. Chybí ještě pět až šest milionů. Podle něj však stále existuje šance, že se první hokejová liga v Chomutově udrží i pro příští sezonu. „Z našeho pohledu je to padesát na padesát. Nevypadá to úplně nereálně,“ myslí si.

Klub oslovuje množné partnery, kteří by s financováním pomohli. Jako rozhodující se ale může ukázat podpora fanoušků, kteří mají možnost přispívat prostřednictvím transparentního účtu Patriot Pirátům. Klub v to doufá. „Během příštích týdnů se uvidí, jestli se zvedne vlna fanoušků, nebo ne. Samozřejmě nechceme, aby zaplatili dluhy. Jde nám spíš o to, abychom dokázali, že jsme Chomutov – hokejové město, ne jen město, kde se hraje hokej,“ uvedl místopředseda Jiří Sochor. „Nezbývá než zbláznit Chomutov,“ přál by si.

Podle předsedy by to nebylo poprvé ve sportovní historii, kdy se fanouškům podařilo zvrátit katastrofický scénář. „Zmínil bych Bohemians Praha z fotbalového prostředí, kde fanoušci vytáhli a zachránili klub, který dnes hraje nejvyšší soutěž,“ připomněl předseda.

Přízeň fanoušků vyjádřená dary by navíc mohla nanovo probudit zájem sponzorů, kteří jsou pro klub klíčoví. „Když uvidí, že fanoušci o chomutovský hokej stojí, také se na to budou dívat jinak než jako na černou díru, “ doplnil Sochor. Někteří důležití sponzoři se totiž od klubu v posledních měsících odvraceli, když prosáklo, že nemá na platy hráčům a že akciová společnost Piráti, jejímž jediným akcionářem je zapsaný spolek, je v insolvenci.

Blízká budoucnost seniorského hokeje se v Chomutově může odvíjet podle tří scénářů: bude hrát Chance ligu, protože se podaří získat dost peněz, nastoupí jen do krajského přeboru, anebo nejméně tuto sezonu nebude mít žádný seniorský hokej. „Pak bychom se koncentrovali na mládežnický hokej,“ poznamenal Badinka.

Prioritou je pro zapsaný spolek dát do pořádku finanční stránku a obnovit důvěru v klub. „Odhaduji, že bychom museli jet tři roky v úsporném režimu, vyrovnat závazky a pak bychom se mohli začít dívat zase do budoucna,“ zmínil Sochor. „Dále chceme, aby se klub vrátil do atmosféry rodinného klubu. Ambice ale v řádu let nemohou být extraligové,“ dodal.

Daniel Badinka i Jiří Sochor jsou od května součástí nového vedení klubu, spolu s nimi tam patří i místopředseda Jaroslav Procházka, Petr Jíra a Adam Zwettler. Všichni jsou místní podnikatelé a patrioti.

Transparentní účet Patriot Pirátů Chomutov: 115-9585320237/0100