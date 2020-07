Jak odborníci předpovídali, tak se i děje. Nezaměstnanost pomalu stoupá. Podle červnových statistik její míra v Ústeckém kraji dosahuje 5,2 procenta, zatímco celorepublikový průměr je na 3,7 procentech. Chomutovsko krajské hodnoty ještě překročilo. Dosahují 6,4 procenta. Podle analytiků ale mírný červnový nárůst stále ještě neodpovídá propadu ekonomiky, dopady koronaviru se údajně plně projeví až na podzim.

Největší míry nezaměstnanosti na Chomutovsku zaznamenala Rokle. Víska s více než 230 práceschopnými lidmi aktuálně dosahuje 12,8 procenta nezaměstnanosti, což je meziroční nárůst o 2,2 procenta. „To nás netěší,“ zkonstatovala starostka Renata Kobzová, číslo ale nijak nespojuje s covidem.

„Bydlí tu asi tak 180 lidí, kteří zřejmě nikdy pracovat nebudou. Ze šesti vchodů paneláků pracují snad tři rodiny,“ povzdechla si. Ti, kteří by pracovat chtěli, údajně nemají jak dojíždět do průmyslových zón či do města. „Jsme šest kilometrů od Kadaně, kde volná místa jsou. Jenže jezdí málo spojů, takže se nedostanete z odpolední domů, když nemáte auto,“ dodala starostka s tím, že řada místních vlastní vůz nemá. Proto už žádala kraj o posilu autobusových spojů.

Vyšší nezaměstnanost má i Kalek (8,7), Veliká Ves (8,5) a Pětipsy (8). V Kalku meziroční hodnoty rapidně poskočily, a to rovnou o 3,6 procenta. Na opačné straně spektra je obec Všestudy, která dosahuje pouhých 1,5 procent nezaměstnaných a oproti loňskému roku si ještě polepšila. Tehdy měla procenta tři. „Jsme na rozhraní Chomutova a Mostu, takže naši lidé jezdí do práce v průmyslových zónách obou měst. Navíc máme v obci stavební a zemědělskou firmu, která zaměstnává dost našich lidí,“ zamyslel se starosta Miloslav Čermák nad kladným výsledkem. „Určitě je to ale i složením obyvatel, i když i my máme nějaké nepřizpůsobivé,“ dodal.

Práci má i většina obyvatel horského Výsluní, kde je míra nezaměstnanosti 1,7 procenta. „Přistěhovalo se k nám dost mladých a aktivních lidí, kteří nechtěli žít v panelácích. Velká část jich navíc jezdí za prací do Německa,“ řekl k tomu starosta Ladislav Kareš.

V rámci velkých měst Chomutovska dosahuje nejvyšší míry nezaměstnanosti Jirkov 8 procent, kde meziroční nárůst dosáhl 2,3 procenta. Následuje Chomutov 7,2 oproti loňské hodnotě 5,4, Kadaň (6,2/ loni 5), Vejprty (5,6, loni 3,5) a Klášterec nad Ohří (4,7/ loni 2,4). „Nezaměstnanost se nám zvýšila kvůli opatření proti covidu. Propouštějí firmy, které působí v automotive průmyslu a další na nich závislé, ale nejen ty. Myslíme si, že čísla ještě porostou,“ okomentovala vývoj v okrese ředitelka chomutovského Úřadu práce Dagmar Vlčková.

V souvislosti s tím je ale zarážející, že Úřad práce v Chomutově vede 1 259 volných míst, stovky jich má i Klášterec nad Ohří a Kadaň. Jak je tedy možné, že se tato místa nedaří obsazovat a nezaměstnanost stoupá? „Některé firmy předem počítají s náborem cizinců, a to například pro práce v zemědělství. I tato místa jsou zahrnuta, i když nejsou určena pro české pracovníky,“ vysvětlila ředitelka Vlčková, co statistiky zkresluje.

Nezaměstnanost na Chomutovsku

Obec (červen 2020), uchazeči o zaměstnání, podíl nezaměstnaných



Rokle 32, 12,8 %

Kalek 15, 8,7 %

Veliká Ves 19, 8,5 %

Jirkov 1 092, 8,0 %

Bílence 14, 7,9 %