Kadaň - Kdysi slavná restaurace Slunce je stále prázdná. Chce ji někdo za pět tisíc?

Restaurace se sluncem na štítě. Už několik měsíců je prázdná. | Foto: Deník/Jan Foukal

Kadaňští radní už poněkolikáté snížili cenovou nabídku na pronájem restaurace Slunce na centrálním Mírovém náměstí. Poslední provozovatel ukončil činnost v březnu, od té doby nikdo zájem neprojevil. V současné době město požaduje 5 000 korun měsíčně a úhradu spotřebovaných energií. Jedinou nutnou investicí nového nájemce je nákup zařízení a výbavy kuchyně.

Původní nabídka přitom činila 30 tisíc korun za měsíční nájemné bez energií. Nikoho neoslovil ani následný pokles cen na 15 tisíc a poté na deset tisíc korun, o němž vzhledem k nulové odezvě rozhodli radní.

Starosta Jiří Kulhánek nezájem přičítá ekonomické krizi. „Dům je zachovalý s minimálně dvousetletou tradicí zavedeného pohostinství. Poloha restaurace v centru města v sousedství starobylé budovy radnice je velmi atraktivní. Kadaň navíc láká svými památkami a pamětihodnostmi každý rok velké množství turistů včetně zahraničních, což je pro restauraci ideální klientela. Restaurace disponuje i terasou, což v jarních a letních měsících navyšuje její kapacitu. Za tu ani žádné peníze nechceme. Je ale vidět, že ekonomická krize nepolevila. Lidé si výdej každé koruny pečlivě promýšlejí," uvedl.

Město podle starosty neuvažuje, že by prostory restaurace nechalo přestavět a nabízelo například odděleně. „Do takové investice zcela jistě nepůjdeme. Přišla by na statisíce korun, které potřebujeme jinde. Neexistuje ani záruka, že by úpravy přinesly kýžený efekt," vysvětlil.

Posledním nájemcem restaurace Slunce byla sociální firma Sofira. Na svou činnost získala příspěvky. Po ukončení toku dotačních peněz se ale ukázalo, že restaurační provoz je nad síly společnosti.