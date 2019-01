Nezabylice - Stavba nového křídla a celková oprava stařičké budovy vyšla na pět miliónů korun

Děti v nově opravené školky v Nezabylicích. | Foto: Deník/ Jan Vraný

Mateřská školka v Nezabylicích se rozrostla o další křídlo. Aby to nebylo málo, obec zařídila také celkovou obnovu původní mateřinky. Hlavní důvod? Ve vesnici se staví a tak je potřeba, aby se do školky časem vešlo více dětí.



„Naše školička byla malinká a plně obsazená. Kapacitu měla dvacet dětí, které sem stále docházely a docházejí,“ přiblížila starostka Marcela Jarošová. „Dá se předpokládat, že bude poptávka po místech ve školce vyšší, protože v obci probíhá první etapa výstavby rodinných domků, na kterou naváže druhá a třetí etapa,“ dodala.



Díky přístavbě je školka připravena pojmout 35 – 40 dětí rozdělených do dvou tříd.



Rekonstrukce, přístavba, ale také nové vybavení vyšlo na pět miliónů korun. Kuchyň je například vybavená novým konvektomatem, zařízením, které umožní zdravější přípravu jídla.



Desetinu financí dala obec ze svého rozpočtu. Valnou část získala z dotačních titulů Ministerstva zemědělství.



V Nezabylicích se nejedná o první větší finanční injekci do mateřské školy. Ta je umístěna v jednom z domů řadové zástavby. Před dvěma lety rostly na zahradě hlavně kopřivy a pampelišky, než ji nechalo vedení obce obnovit. Dnes si děti hrají na zahradě plné prolézaček a dalších atrakcí.