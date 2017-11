Nezabírá uspávací puška ani vuřt. Zaběhnutá fenka uniká

Klášterec nad Ohří - Pracovníci útulku i strážníci v Klášterci se měsíc marně snaží odchytit fenku vlčáka.

Zatoulaná fenka, kterou se nedaří polapitFoto: Útulek Klášterec n. Ohří

Déle než měsíc se toulá po různých částech města a dělá velké starosti útulku i milovníkům zvířat. Po Klášterci pobíhá fenka, kterou se nedaří odchytit. Selhaly přemlouvání, návnady z řeznictví i narkotizační zbraně. Strážníkům i zaměstnancům útulku proto pomáhají stovky Klášterečanů, kteří se snaží fenku dostat do bezpečí.

Fenka se dostala na ulici poté, co ji z auta vyhodil předchozí majitel. Toulavého psa by za normálních okolností odchytili strážníci během několika dní, rezavá kříženkyně vlčáka se ale stala nečekaně těžkým oříškem. „Už měsíc ji nemůžeme chytit, což je naprosto unikátní záležitost,“ říká vedoucí kláštereckého útulku Eva Vohánková. „Strážníci vždycky všechno chytí, tohle za dobu, co jsem v útulku, snad ani nepamatuji. Je neskutečně mazaná,“ vysvětluje Vohánková.

Chytrá psí tulačka záhy totiž pochopila, že na konci každé natažené ruky se salámem čeká vodítko, stejně jako rychle rozluštila, že odchytové zařízení se sklopcem není samoobsluhou s kabanosem. „To prostě obchází,“ popisuje vedoucí Vohánková.

Na fenku proto specializovaná odchytová služba, strážníci a útulek nasadili těžší kalibr. „Několikrát jsme použili i uspávací pušku. Ale nezabírá to na ni. Když ji trefíme, začne utíkat, čímž se jí vyplaví stresové hormony, které účinek narkotika ruší,“ zoufá si vedoucí útulku.

Lidé sdílejí fotky

Útulku se rozhodli se psí tulačkou pomoci stovky Klášterečanů, kteří fenu vídají denně. Jednou u kostela, jindy zase u základní školy nebo přímo na hlavním náměstí. Sdílejí fotky, kde se zrovna nachází a podávají informace útulku. „Vlna solidarity je obrovská. Denně mám minimálně dvacet hovorů od lidí, kteří mi dávají hlášení, kde zrovna je,“ popisuje Vohánková.

V některých případech se fenu dokonce snaží chytit sami. „Viděli jsme ji v Miřeticích, kde ležela a odpočívala. Snažili jsme se ji nalákat na salám, ale když jsme se přiblížili blíž, utekla,“ popisuje Klášterečanka Alena Krátká.

Před loveckými pokusy na vlastní pěst ale útulek přísně varuje. „Je velmi vystresovaná, s čímž se může spojit i agresivita. Navíc to škodí i nám při dalších pokusech, víc si na nás dává pozor,“ vysvětluje Vohánková.

I přes zatím neúspěšné pokusy úsilí útulek nevzdává. „Věřím, že to brzo vyjde, už kvůli tomu, že se blíží zima. Útulek i strážníci dělají maximum,“ uzavírá Vohánková.