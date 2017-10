Neuvěřitelné, že se nám to podařilo, říká nově zvolený poslanec za Chomutovsko

Chomutovsko – Parlamentní volby vynesly poslanecké křeslo pro Jana Richtera z ANO 2011. Následující čtyři roky bude jediným poslancem za Chomutovsko.

Jan Richter (ANO 2011).Foto: Foto: ÚK

Vítězství politického hnutí přemalovalo republiku do modra, což Richter považuje za obrovský úspěch. „Je neuvěřitelné, že se nám to podařilo. Něco takového se naposledy povedlo ODS v roce 1992,“ uvedl pro Chomutovský deník nově zvolený poslanec. „Nikdo nepočítal s takto brutálním přepisem. Chtěl bych za to voličům poděkovat,“ vzkázal.

Oblasti, na které by se rád v poslanecké sněmovně zaměřil, jsou pro něj jasně dané. „Vzhledem k mému vzdělání je to buď školství, sociální sféra nebo bezpečnost. Tam bych rád figuroval,“ přeje si Richter, který je povoláním pedagog.

Jan Richter (49 let) je zastupitel města Kadaně a Ústeckého kraje, kde je také předsedou krajského Finančního výboru. Od roku 2011 je členem hnutí ANO 2011, kde předsedá oblastní organizaci v Chomutově a nyní i krajské organizaci. Je ženatý a má dvě děti.