Novou brožuru plnou rad pro novopečené maminky připravila Nemocnice Kadaň. Poradí s kojením, s péčí o tělo po porodu i při zdravotních potížích malého človíčka.

Nemocnice v Kadani připravila brožuru s radami pro čerstvé maminky. | Foto: se svolením Nemocnice Kadaň

Co se děje po porodu? Jaká jsou nezbytná vyšetření miminka? Co dělat při potížích s kojením nebo co ženy čeká po císařském řezu? Nejen na tyto otázky odpovídá poporodní manuál, vydaný Nemocnicí Kadaň, s názvem Péče o dítě a maminku po porodu – Průvodce prvními dny mateřství.

„Maminky, které u nás přivádějí na svět své děti, čeká po návratu domů spousta nových povinností. Aby sžívání s novým členem rodiny bylo co nejlehčí, vytvořily lékařky gynekologického a dětského oddělení brožuru, která jim návrat domů usnadní,“ uvedla Karolína Odlasová z kadaňské nemocnice s tím, že příručku dostane v místní porodnici při odchodu domů každá maminka.

