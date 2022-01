„Ve všech našich nemocnicích platí zákaz návštěv až do odvolání. Nechceme vystavovat naše pacienty nebezpečí, omikron je hodně nakažlivý a pacienti mají oslabený organismus. Nemocnice jsou z tohoto pohledu velmi rizikové, proto jsme k zákazu návštěv přistoupili,“ zdůvodnila mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová, proč lidé opět nesmí za svými blízkými ve špitálech v Ústí nad Labem, Děčíně, Mostě, Litoměřicích, Rumburku, Teplicích a Chomutově. Zákaz návštěv platí také v Kadani, s výjimkou dětského oddělení či pacientů v terminálním stádiu nemoci.

Odborníci stále častěji doporučují zákazy návštěv také v domovech pro seniory. A to přesto, že jsou tamní klienti ve velké většině očkovaní. Omikron se sice podle expertů zatím projevuje méně nebezpečně než předešlé mutace koronaviru, starší lidé jsou ale rizikovou skupinou a odborníci velmi varují před podceňováním této varianty.

Zákaz návštěv tak platí například v Děčíně. I když ne primárně kvůli koronaviru, ale kvůli dalším onemocněním. „Na základě doporučení lékařky primární lékařské péče jsme vyhlásili do odvolání zákaz návštěv v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem v Kamenické ulici z důvodu zvýšeného výskytu respiračních onemocnění klientů,“ uvedl vedoucí střediska Jiří Hatlapatka.

Omikron zaútočil, přibylo 1655 nakažených. Experti očekávají další denní rekordy

Pouze ve venkovních prostorách jsou kvůli zhoršené koronavirové situaci v regionu aktuálně možné návštěvy v Seniorcentru Pohoda v Teplicích. Další domovy v kraji návštěvy zatím umožňují, ale za velmi přísných podmínek. „Zatím návštěvy možné jsou. Nechceme klienty příliš omezovat, užili si omezení v minulých měsících až až. Dodržujeme ale samozřejmě všechny podmínky, na návštěvu smí omezený počet lidí, musí mít respirátory, žádáme také o kratší návštěvy,“ uvedl ředitel žateckého domova pro seniory Petr Antoni.

„Máme klienty očkované prakticky ze sta procent, včetně posilující dávky. I návštěvy jsou v drtivé většině očkované. Testujeme, sledujeme situaci. Zatím ale omezovat návštěvy nechceme,“ dodal Antoni.

Také jinde zůstávají ve střehu. „Návštěvy musí předkládat očkování nebo test, musí být v respirátorech, za klienty smí také omezený počet lidí, maximálně dva. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, bedlivě to sledujeme. Pokud by se situace zhoršovala, budeme reagovat, ale zatím návštěvy máme,“ informovala ředitelka ústeckého Domova pro seniory Bukov Věra Vonková. Podobné podmínky platí v Domově pro seniory Písečná v Chomutově, také tam prozatím návštěvy za seniory mohou.

Počty hospitalizovaných v nemocnicích v Ústeckém kraji mírně klesají. Experti ale varují před přílišným optimismem a podceňováním, aktuální čísla nově nakažených jsou extrémně vysoká a každá vlna dorazila do špitálů až se zpožděním. Špitály se proto na další atak připravují. V Ústeckém kraji je aktuálně v nemocnicích 136 lidí s koronavirem, z toho 33 na jednotkách intenzivní péče. Když loni kulminovala jarní vlna, bylo na lůžkách 800 lidí, na JIP až 155 pacientů. „Nemocnice jsou stále velmi vytížené. Kapacity zatím dostačují, situaci ale samozřejmě sledujeme. Jsme připraveni počet lůžek v případě potřeby navýšit,“ uvedla mluvčí Krajské zdravotní.

V regionu převládá varianta omikron, hygienici ji evidují v 9 z 10 případů, delta přibývá minimálně. V posledních dnech padají maxima počtu nově nakažených. Ve čtvrtek 20. ledna přibylo v kraji 2 074 případů, den předtím 1 947. V úterý 18. ledna bylo dokonce 2 362 nově nakažených, což je absolutní rekord od začátku pandemie.