Kvůli probíhajícím pracím na novém pavilonu a nadzemním koridoru spojujícím budovu C a D byly zcela uzavřeny některé cesty a vchody do budov, areál tak není přímo průjezdný. Parkoviště za autobusovou zastávkou bude po celou dobu stavby uzavřeno.

„Prosíme všechny, kteří míří do budovy C na chirurgický příjem nebo na RDG pohotovost, aby zhodnotili své možnosti. V akutních případech, u pacientů se zhoršenou pohyblivostí a u akutních stavů, kdy pacient nemůže na příjem dojít, je možné využít vjezd do areálu hlavní vrátnicí, z ulice Edisonova. To je však možné pouze po domluvě s bezpečnostní službou v služebně před závorou u hlavního vjezdu. Upozorňujeme ale, že je to jediný vjezd pro složky integrovaného záchranného systému, tedy je potřeba nezdržovat se v těchto místech a urychleně tento prostor opustit. Ostatní pacienty žádáme, aby vjeli do areálu ve směru z ulice Beethovenova a na určené místo došli pěšky a tím tak pomohli k plynulému provozu naší nemocnice,“ uvedl zástupce ředitelky zdravotní péče chomutovské nemocnice Michal Zeman.

„Zároveň všechny prosíme o dodržování bezpečnostních opatření z důvodu probíhající výstavby. Omlouváme se za komplikace a věříme, že pro nás pro všechny budou nové stavby přínosem,“ dodal Zeman.