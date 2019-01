Chomutovsko - Na Chomutovsku je stále neprůjezdných několik horských silnic. Přitom má místy sněžit dál, takže meteorologové varují před sněhovými jazyky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Vyplývá to z informací policie a ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

U Droužkovic na Chomutovsku kvůli sněhu skončilo v příkopě nákladní auto, řidič nedokázal po zasněžené silnici vyjet kopec. Silnice číslo 568 zůstane podle odhadů silničářů uzavřená asi do 13:00, na místě zasahuje velký jeřáb, který se snaží auto vyprostit. Dopoledne se o to pokoušel menší jeřáb, kterému se to nepodařilo.



Řidiči kvůli hlubokým sněhovým závějím a ledu na vozovce neprojedou některé silnice v Krušných horách. Uzavřena je cesta z Měděnce do Loučné pod Klínovcem a ke křižovatce na Petlery. Silničáři doporučují uzavřený úsek objíždět přes Přísečnickou přehradu a obec Kovářská.



Neprůjezdný je na Chomutovsku také asi pětikilometrový úsek z Výsluní na Rusovou. Uzavřena je také silnice u Řehlovic na Ústecku, ledovka komplikuje provoz ve Cvikově na Českolipsku. Přes silnici tam přetéká voda z prasklého potrubí a mrzne. (čtk)