„To dělá naši zmrzlinu jedinečnou, protože ji děláme výhradně z mléka od našich kravek, které ručně dojíme,” vyzdvihl farmář a zmrzlinář. „Mléko máme výrazně tučnější, než jaké je možné dostat v obchodech. A jak známo, tuk je nositel chuti, takže je naše zmrzlina výraznější,” usmál se.

Na kvalitu nedá dopustit ani v dalších ohledech, náhražky do jeho výrobny nesmí. Do stracciatelly objednává pravou belgickou čokoládu, do kávové zmrzliny kvalitní kávu a do pistáciové pravou italskou pistáciovou pastu. Proto nemá výsledná zmrzlina zelenou barvu, ale světle hnědou, na což si zákazníci zprvu hůře zvykali.

Receptura a také veškeré vybavení pocházejí z Itálie, která je považovaná za kolébku lahodné zmrzliny. To znamená, že je proces výroby poměrně náročný a dlouhý.

„U nás se nesypou pytlíky směsi do stroje a nezalévají vodou, aby za pár minut bylo hotovo. Děláme to tak, že z mléka, smetany a dalších ingrediencí vyrobíme základní bázi, která zraje 24 hodin,” nastínil Malarik. S přidáváním příchutí si hraje celá rodina.

Drmalka je kavárna s dětskou herničkou, která je otevřená celoročně. Stojí v městském parku u dětského hřiště. Pokud jde o zmrzlinu, když podnik před dvěma lety začínal, lidem chutnal hlavně slaný karamel. „To byl hit. Nejvíc samozřejmě jede klasika, vanilková a čokoládová, letos ale lidé hodně žádají kokos s bílou čokoládou a sušenkami nebo arašídovou na způsob tyčinky snickers,” dodal.

Každý den je v nabídce osmnáct různých zmrzlin. Zařazena bývá čas od času i kozí zmrzlina, kterou téměř nikdo jiný nevyrábí. V Chomutově si ale našla klienty a Malarikovi ji vyvážejí dokonce i do Německa, kde ji pravidelně odebírají na kozích trzích.

Drmalka dále nabízí lehké ovocné sorbety. Na odbyt jdou hlavně jahodové, mango a borůvkové. „Umíme i alkoholové,” zmínil Malarik, který přiznal, že měl při tvorbě receptury problém. Alkohol totiž nepije, takže neměl jak posoudit výsledek. „Pozval jsem ale sousedku a ta mi vypomohla. Ochutnávala tak dlouho, až padla,” prozradil se smíchem.

Porce zmrzliny v kavárně přijde na 50 korun. Může obsahovat až dvě příměsi a má poctivých 80 gramů. Podává se v kelímcích nebo vaflových kornoutech. Ty mají i bezlepkovou verzi. Kdo si ji chce v klidu sníst doma, může si ji odnést v termo krabičce.

Drmalku rozjel Radoslav Malarik vedle svého hlavního zaměstnání. Pracuje totiž jako ředitel volnočasového Domečku v Chomutově. Také ale vede rodinnou farmu v Drmalech, a tak chtěl udržet "práci" svým dvěma kravám jerseykám Filomeně a Bouřce. Na zemědělské dotace totiž nedosáhne, a tak by litr mléka musel prodávat za šedesát korun. Byť je kvalitní, za takových podmínek by jen těžko hledal stálé zájemce.

Proto Malarikovi přemýšleli, jak by se dalo mléko zhodnotit další výrobou. „Vyhrála to zmrzlina, protože tu máme rádi všichni,” uzavřel Malarik.

Další tipy na dobrou zmrzlinu:



Zmrzlina od zrcadla, Březno

Kolik stojí porce (100 g): 56 korun

Proč ji doporučujeme: Jedná se o řemeslnou zmrzlinu vyráběnou ze skutečného ovoce a mléka.



Zero Goodies, Chomutov, Palackého ul.

Kolik stojí kopeček: 35 korun

Proč ji doporučujeme: Každý den překvapí novou příchutí. Nabízejí také domácí špachtlovanou zmrzlinu, točenou a tříště.



Cukrárna Lenky Jirkovské, Čechova ulice, Kadaň

Kolik stojí kopeček: 35 korun

Proč ji doporučujeme: Mají pravou italskou zmrzlinu a také točenou lehkou verzi bez mléka.



Zmrzlina od autoservisu, Jirkov, Studentská ulice (před základní školou)

Kolik stojí velká točená: 40 korun (malá 35)

Proč ji doporučujeme: Točí tradiční českou zmrzlinu z Opočna. Rádi ji mají rodiny ze sídliště, po vyučování na ni chodí školáci.