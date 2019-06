Jednou z největších letošních investic v Kadani je obnova parkánů, které se táhnou nad řekou Ohře. Původně bylo v plánu, že se otevřou už začátkem letních prázdnin, aby se místní i turisté opět mohli těšit dechberoucími výhledy. Stavební práce ale potrvají do podzimu.

„Děláme tu nejdelší část nad řekou. Mysleli jsme, že budeme hotovi někdy v půlce června. Práce jsou to ale náročné, museli jsme řešit některé změny, které nastaly při odkrytí části hradeb, a objevila se spousta věcí z historické části, na něž museli nastoupit archeologové,“ vysvětlil důvody zpoždění starosta Jiří Kulhánek.

Celá stavba se prodlouží do konce září. „Tím se omlouváme všem, kteří na parkány chodí. Na druhou stranu až tyto práce dokončíme, bude to krásné místo k odpočinku s vodním prvkem,“ dodal.

Část hradeb, na které stavbaři pracují, ve skutečnosti zahrnuje dva úseky jižně od historického centra. Jeden se táhne od Žatecké brány po hrad a nádvoří se vstupem do obřadní síně, další navazuje a pokračuje ke Kulturnímu domu Střelnice, věnuje se i parku před ním. Soutěžené byly společně, kdy výsledná cena dosahuje 12,4 milionu korun.

V průběhu prací na hradbách zmizela předělová zeď s kamenným obloukem, která byla postavená v 80. letech. „Neměla žádnou historickou hodnotu, proto jsme ji strhli,“ uvedl vedoucí odboru výstavby Jan Šerák. Plochy byly také odvodněné.

Archeologové objevili bašty

Naopak se vynořil archeologický objev v podobě pozůstatků tří bašt. Dvě byly součástí nejstaršího pásu opevnění ze 13. či 14. století. Architekt je bude respektovat při úpravách ploch.

V úsecích architekti navrhli dva nové pavilony z lehké dřevěné konstrukce, jedná se o besídku porostlou zelení a pódium. U obřadní síně přibude také jednoduchý vodní prvek.

Práce na obnově hradeb je rozvržená do pěti úseků. Po dvou, které skončí na podzim, se tedy pozornost přesune k dalším. „Už se zpracovává projektová dokumentace na další dvě etapy. Abychom navázali, měli bychom začít u barbakánu a pokračovat po Katův plácek,“ nastínil Šerák. Finální rozhodnutí je ale na radních.

Smyslem projektu je vytvoření ucelené soustavy hradeb, kterou byl lidé mohli procházet do kruhu. To ale není jednoduchý úkol. Hradby v některých místech chybí, proto architekti vymysleli, jak navodit zdání okruhu. Výsledkem má být atraktivní veřejná plocha, kde se budou pořádat nejrůznější aktivity. Práce by měly skončit do čtyř let.