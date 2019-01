Ústecký kraj - Dnes je to významný exponát válečného muzea v londýnském Hendonu. Návštěvníci jej mohou obdivovat v hangáru číslo 5. Málokdo však ví, že příběh obdivovaného britského čtyřmotorového bombardéru Avro Lancaster B Mk I, na jehož přídi se vyjímá množství symbolů leteckých bomb a velikášské tvrzení Hermanna Göringa o tom, že žádný nepřátelský letoun se nedostane nad území Říše, je spojen s historií Mostecka a Chomutovska.

Známý exponát britského muzea v Hendonu, čtyřmotorový bombardér Avro Lancaster B Mk I s označení PO - S, je spojený s válečnou historií Mostu a Chomutova. | Foto: sbírka Edvarda D. Beneše

„Tento těžký bombardér se totiž v noci 16. ledna 1945 zúčastnil náletu Bomber Command RAF na chemickou rafinérii v Záluží u Mostu a v noci z 18. na 19. dubna bombardoval nádražní uzel v Chomutově,“ přibližuje souvislost s naším regionem předseda spolku Severočeský letecký archiv Most Karel Otto Novák s tím, že v dubnu 1945 tento stroj shazoval bomby také na Škodovy závody v Plzni.

Celou válečnou operační činnost stroje zmapoval knihovník muzea Hendon Andrew Simpson, který ho označil za rekordmana, protože od června roku 1942 do dubna 1945 absolvoval s různými osádkami 139 akcí nad okupovanou Evropou. „Při náletu na Most, tehdy Brüx, měl stroj v pumovnici jednu pumu o váze 4000 liber a 12 pum 500librových. Pilotoval jej Frank Lawrence a v okolí cíle utrpěl zásah od německého protiletadlového dělostřelectva,“ popisuje situaci z noci 16. ledna Simpson s tím, že bombardování zasadilo v té době německému chemickému kolosu v Záluží ránu, která jej ochromila až do konce války. Pro stroj to byla mise číslo 126.

Bomby z noci 18. dubna 1945 shozené na Chomutov byly posledními, které na nepřátelské území seslal, protože to byla jeho závěrečná mise. Po válce byl stroj ještě několik let v provozu, aby se v roce 1970 stal exponátem muzea v Hendonu.

Jak bylo u letců zvykem, zdobila původně příď letounu rozverná malůvka. Zde v podobě klečící postavy nahé ženy. Později letoun dostal od jedné z osádek jméno, a to Devils of the Air (Ďáblové vzduchu) a ženu na přídi nahradil ďábel tančící v plamenech. „Měl připomínat Mefistofela z legendy o Faustovi,“ líčí britský badatel.

Když se letoun blížil s magické stovce operačních letů a začal se o něj zajímat tisk, usoudila vyšší místa, že by pro prezentaci bylo vhodnější něco trefnějšího, a tak ďábla vystřídal Göringův slogan s šipkou směřující k symbolům bomb. A jméno se změnilo podle imatrikulace PO S a individuálního volacího znaku stroje S na Sugar, tedy Cukrouš.