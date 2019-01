Chomutovsko, Praha - Ostatních dvacet cestujících bylo propuštěno ještě týž den po vyšetření v nemocnicích

Nehoda autobusu Student Agency, ve kterém cestovali lidé z Chomutova. | Foto: ČTK/Roman Vondrouš

Drtivá většina cestujících z autobusu Student Agency, který ve čtvrtek ráno boural u Prahy (více ZDE), je v pořádku doma. Jedna žena však stále leží v pražské vinohradské nemocnici s vážnými zraněními. Ještě dopoledne byla na jednotce intenzivní péče.

Její zdravotní stav se ale zlepšuje. Chomutovskému deníku to potvrdil Lukáš Matýsek, mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „Je stabilizovaná a pokud nedojde k nějakým komplikacím, předpokládáme, že bude převezena z JIP na standardní oddělení," uvedl.

Žena odnesla nejhůř čtvrteční nehodu, při které autobus z Chomutova naboural u Prahy zezadu do kamionu. Seděla vepředu, hasiči ji museli z vozu vyprošťovat, vrtulník ji pak transportoval do zmíněné nemocnice.



V autobuse cestovalo dalších dvacet lidí, ti utrpěli většinou jen odřeniny či pohmožděniny. Přesto je záchranná služba odvezla do nemocnice na preventivní vyšetření. Někteří si například stěžovali na bolest za krkem.



Chomutovský deník včera obvolal všechny tři pražské nemocnice, do kterých byli cestující převezeni. Nejvíc jich ošetřili lékaři v Motole, a to včetně dvou dětí. Odtud, stejně jako z dalších nemocnic, byli propuštěni ihned po ošetření.



Cestovní agentura se podle slov jejího mluvčího Aleše Ondrůje o cestující starala až do noci. „Naši zaměstnanci je doprovázeli do nemocnic, zajistili jim občerstvení a poté také případný odvoz z nemocnic, ať už po Praze nebo domů," uvedl. Asi pět lidí se prý rozhodlo jet zpátky do Chomutova, těm agentura zaplatila taxík.



Všem cestujícím také Student Agency okamžitě vrátila jízdné a je připravena je případně odškodnit. „Pokud bude chtít někdo uplatnit nárok na odškodnění, ať už kvůli zranění nebo třeba poškozenému zavazadlu, jsme připraveni se k tomu postavit čelem," uvedl včera pro Chomutovský deník Ondrůj s tím, že pro tyto případy je agentura pojištěná. Kontaktní linka je 841 101 101. „I nás samozřejmě mrzí, že jsme naše cestující vystavili takovému nepříjemnému zážitku, přestože chyba nebyla na naší straně," dodal. Zaměstnanci Student Agency byli také v kontaktu s rodinou vážně zraněné ženy.



To, kdo kolizi zavinil, nyní vyšetřují policisté. K nehodě došlo na výjezdu z pražského letiště. Podle všeho řidič osobního vozu nedal přednost v jízdě kamionu, který do něj naboural. V kritickém momentu jel ovšem za kamionem i autobus společnosti Student Agency, který do kamionu narazil.