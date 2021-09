Hráz je uzavřená v úterý 7. září a následně bude také 8. září od 8 do 15 hodin. Další uzávěra je plánovaná ve stejném časovém rozpětí od 14. do 16. září. Řidiči budou muset v těchto dnech využívat objízdnou trasu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.