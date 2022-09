„Souhlasíme s ochranou candáta, ale ostatní ryby, kapry, pstruhy, boleny, okouny nebo sumce, by mělo být možné dál z loděk chystat. S plošným zákazem lovu z loděk nesouhlasíme, je to velký zásah do svobody rybářů. V současné době je na Nechranicích tak málo vody, že na některých místech nejde z břehů ani chytat,“ sdělil člen ČRS a předseda petičního výboru Pavel Aschenbrenner. Kvůli chystanému zákazu vznikla loni petice, podepsalo ji zhruba čtyři sta lidí. „Krok vedení územního svazu jde proti rybářům, je to rozhodnutí od stolu, které mi připadá jak někdy v roce 1985. Naopak by se mělo s rybáři spolupracovat a také je důsledně kontrolovat. Se zákazem nesouhlasím a otevřeně říkám, že na Nechranicích budu chytat i po 15. říjnu. A myslím, že se přidají i další rybáři,“ řekl.