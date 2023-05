Původně se měla silnice vedoucí po hrázi Nechranické přehrady uzavřít už v polovině května. Došlo ale k posunu, omezení odstartuje 5. června a skončí až v prosinci. Řidiči budou šest měsíců zdlouhavě objíždět celou přehradu, objížďka povede přes Kadaň, nebo přes Žatec.

Přehrada Nechranice. | Foto: Deník / Dušek Roman

Zavřená bude frekventovaná komunikace III/22512 kvůli pracím na hrázi. Podle odborníků je úplná uzavírka při rekonstrukci bezpodmínečně nutná, doprava by mohla poškodit konstrukci. „Úplná uzavírka začne platit 5. června od 6 hodin a skončí 8. prosince. Budeme realizovat stavební práce, které vyžadují eliminaci dynamických účinků dopravy na konstrukci mostních opěr,“ uvedl Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře, které se o Nechranickou přehradu stará.

Není prý možné pustit přes hráz ani pouze osobní dopravu. I ta by mohla mít na mostní konstrukci na hrázi nepříznivý vliv. „Je nutné zamezit nežádoucím otřesům z dopravy na hrázi. Povrchové přibetonávky jsou zvláště náchylné na spojení se starým podkladem historických betonů. Vznikaly by mikrotrhliny, které by poté měly zásadní vliv na životnost potažmo funkčnost vodotěsných betonů,“ je uvedeno v žádosti o uzavírku.

Odborníci prováděli na hrázi měření vibrací při běžném dopravním zatížení a to potvrdilo obavy, že bude nutné komunikaci úplně uzavřít. Během omezení se má na hrázi betonovat prakticky permanentně.

„Objízdné trasy povedou přes Žatec a Kadaň,“ uvedl Svejkovský.

Řidiči z Chomutovska i Žatecka, kteří komunikaci vedoucí přes hráz hojně využívají, nadšení rozhodně nejsou. „Jezdím ze Žatce často do Března, občas také na procházky do Stranné. Teď to budu muset zdlouhavě objíždět. Nejsem rád, ale co se dá dělat,“ mrzí Lukáše Tomáška ze Žatce.

Šoféři, pokud budou mířit do obcí v okolí uzavírky, budou muset buď objíždět celou přehradu přes Kadaň, nebo budou muset zvolit cestu přes Žiželice a Žatec. „Jezdím tudy do práce. Bylo to nepříjemné už v minulosti, když to bylo zavřené, teď to bude ale dlouhé měsíce. Nadšený z toho tedy rozhodně nejsem,“ říká Milan Gračnar z Chomutovska, který úsekem dojíždí za prací. I on ale chápe, že jsou práce nutné.

Správce Nechranické přehrady, Povodí Ohře, také upozorňuje, že platí trvalý zákaz vjezdu na komunikaci vedoucí pod hrází. Účelovou komunikaci budou moci využívat v době uzavírky pouze autobusy, policie, hasiči, záchranáři a auta s výjimkou. „Všechny řidiče žádáme, aby zákaz vjezdu na komunikaci pod hrází respektovali a nezpůsobovali zbytečné kolize. Zákaz vjezdu bude navíc zřejmě významně monitorovat Policie ČR,“ dodal mluvčí Povodí Ohře.

Vodní nádrž Nechranice je s rozlohou 1338 ha pátá největší přehradní nádrž u nás a také přehradní nádrž s nejdelší sypanou přehradní hrází ve střední Evropě. Ta měří 3280 metrů. Přehrada byla vybudována na řece Ohři v letech 1961 až 1968.