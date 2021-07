Ve stínu stromů rozložený stoleček, kolem kempinkové židličky. Kousek od stanu ještě mokrá „nafukovačka“, na ní pohozený ručník, vždyť teprve před chvílí děti přiběhly z vody, kde se osvěžily i vyřádily. Ke svačině se podává hroznové víno, kdo má chuť, dá si zákusek s čokoládou. Dospělí se občerství lahodným chlazeným pivem. „Koupání je tu dobré,“ září u stanu mladá slečna. „Voda je teplá. Už se těším, až zase půjdeme,“ doplňuje ji rychle její bratr. Rodina Petra Vostrovského během prodlouženého víkendu vyrazila do kempu u Nechranické přehrady, stejně jako řada dalších dovolenkářů. Za klidem, odpočinkem a osvěžením.

„Je tu pohodička. Líbí se nám tady,“ usmívá se u stanu na dohled od Nechranické přehrady Petr Vostrovský. Z Čelákovic pod stan vyráží jeho rodina často, zpravidla ale do jižnějších českých destinací. V Kempu Nechranice byli poprvé. „Chtěli jsme pro tentokrát změnu. Je to zase trochu něco jiného, než na co jsme zvyklí. Ale je to tady fajn,“ pokračuje. Pochvaloval si koupání, přírodu, sociální zázemí i cenu, naopak společně s dalšími hosty by přivítal možnost nákupu potravin a dalšího zboží, to mu v kempu chybělo.

Pro tuzemskou dovolenou se rodina letos rozhodla i proto, že se nechtěla zabývat různými covidovými omezeními při cestách do zahraničí. „Jezdíme do kempů na dovolené pravidelně, máme to rádi, často stanujeme. A tak jsme letos jeli znovu, máme klid, nemusíme řešit žádné covid pasy a podobně,“ byl dobře naladěný Petr Vostrovský.

I přesto, že se u Nechranické přehrady během prodlouženého víkendu kempy zaplnily a k vodě vyrazila řada lidí i z okolí, z Chomutovska a Žatecka, na přeplněné pláže si rozhodně stěžovat nemohli. Tamní rozlehlé pláže i kempy nabízí místa dost.

„Je tu klídek. Dobře si tu odpočinu,“ říká také Eva Hromádková, která už poněkolikáté vyrazila do Autokempu Vikletice s manželem a vnoučaty. „Zajdeme si za chvilku na limonádu, a pak zase půjdeme na lehátku do vody,“ slibuje sedmiletému vnoučkovi babička. Těší se i o něco starší dívka.

U stanu je plynový vařič, k večeři budou mít tentokrát gulášovou polévku z pytlíku, den předtím byli na jídle v restauraci v kempu, na další den mají vnoučata slíbené špekáčky na ohni. „Chodíme po okolí, koupeme se, ve vodě jsme skoro pořád, zahráli jsme si už i minigolf. Hlavní je ta pohoda tady, pro nás ideální odpočinek,“ pokračuje žena z Teplic.

V dřívějších letech trávilo volné dny u Nechranické přehrady také mnoho návštěvníků ze zahraničí, hlavně z Německa. Trávili tam buď celou dovolenou, nebo část při cestě do jižnějších krajin. Po koronavirové pauze ale nyní zatím na zahraniční značku narazíte u přehrady jen velmi ojediněle.

V kempech na Nechranicích je také mnoho „návštěvníků“, kteří tam pobývají dlouhodobě. Svůj karavan s přístavbou natrvalo tam mají za poplatek celoročně, vlastně jako takovou rodinnou chatu. Řada z nich je rybářů. Nechranická přehrada je totiž stále vyhlášeným rájem rybářů a jachtařů. I během čtyř dní volna bylo u vody spousta nahozených prutů.

V kempech kolem Nechranic je možné si chatku i půjčit. Během letošního léta, také proto, že řada lidí nezamíří do zahraničí, ale čekají provozovatelé areálů obrovský zájem. Kempy, hlavně na víkendy, často hlásí, že už jsou chatky plně obsazeny.