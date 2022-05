Správa silnice náleží Ředitelství silnic a dálnic. Organizace už dlouhodobě uvažuje o nahrazení úrovňového křížení okružní křižovatkou o průměru 46 metrů. Toto řešení hodnotí jako nejlepší možné i krajský koordinátor Besipu Milan Stehlík.

„Je zde přehledná rovina, což svádí k porušování maximální povolené rychlosti, špatnému odhadu vzdálenosti a času vjíždějících vozidel do křižovatky,“ zhodnotil situaci. Jako prozatímní řešení ale vyzdvihuje i využití takzvaného červeného asfaltu, který se používá na nebezpečných místech. „V případě, že na barevný úsek najedete, můžete i přes kola pocítit, že je povrch o něco drsnější než zbytek silnice. Takový povrch má pomáhat v případě smyku a nebo mu dokonce předcházet,“ doplnil Stehlík.

Záměr vystavět kruhovou křižovatku vnímají řidiči různě. „Stejně ten kruháč někdo zbourá, protože to tam každý hulí. Vyřešil by to radar. Všichni by se zklidnili,“ myslí si Petr Jeřábek z Chomutova. Irena Švehlová je opačného mínění. „Už aby tam byl. Vždyť kolik lidí se muselo zmrzačit, než s tímhle nápadem někdo přišel,“ míní.

Také dvojka v počtu nehod leží na „třináctce“. Jedná se o kruhový objezd za Vysokou Pecí, kde došlo k 23 nehodám, naštěstí ale jen jednomu zranění. Více zraněných má kruhák se dvěma jízdními pruhy u otvického Baumaxu – pět lidí na patnáct havárií. Vysoký počet zraněných má na kontě i silnice druhé třídy, po které auta spěchají kolem pesvického letiště. Šest na jedenáct nehod.

Pozor na nebezpečné nehody: Toto jsou místa, kde Češi nejčastěji bourají

Podle koordinátora Besipu je toto místo kvůli nehodovosti vedené jako lokalita vhodná k řešení. Ústecký kraj, kterému silnice patří, ale nic takového nechystá. „K nehodám zde často dochází kvůli řidičům, kteří jezdí rychle a předjíždějí,“ zkonstatovala mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková.

V rámci kraje se připravují opatření pro zvýšení bezpečnosti na silnicích. „Ale jedná se o místa, kde je vyšší nehodovost způsobena především nedostatky na straně infrastruktury, jako je podélný či příčný sklon vozovky, adheze vozovky či uspořádání křižovatky,“ zdůraznila Fraňková.