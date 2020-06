„Za vhodného počasí se pokusíme pomocí naší techniky pozorovat zákryt Venuše Měsícem,“ upřesnil Jaroslav Landa z Astronomické společnosti Chomutov.

„Nebude to jednoduché pozorování, protože asi 33° od tohoto úkazu bude na obloze svítit Slunce. Později budeme pozorovat výstup Venuše. Je to výzva a my to zkusíme,“ doplnil. Zvána je i veřejnost, a to mezi 9.30 a 11. hodinou k Hvězdářské věži u muzea.