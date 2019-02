Chomutovsko - Chomutovsko prožívá oteplení, zima už se vrátit nemá. Zatímco ulice se plní cyklisty, spousta sněhu láká lyžaře.

Lidé na Chomutovsku si mohou vybrat, co budou dělat o víkendu. Někteří už včera vyrazili do Bezručova údolí na kole. | Foto: Foto: Deník/ Jan Rödling

Tomáš Hrádek z Chomutova se teplých dnů nemohl dočkat. „Už mě svrbí nohy, konečně do práce vyjedu na kole. Nebudu se cpát v autobuse,“ těší se.



Zima mu nevadí, jezdí rád na běžkách, ale „kolo je kolo“. „Už jsem ho namazal a nafoukl gumy, takže jsem připraven.“



Podobně jako on vyrazili na asfaltky další cyklisté. Bezručovo údolím jich za pár minut svištělo několik, i když zatím mohou pouze po silnici, cyklostezka je ještě celá pod sněhem.



Na nápor bicyklů, které po zimě potřebují dát „do kupy“, jsou připraveni i v cykloservisu Dvořák v ulici Karolíny Světlé. „Nával ještě není, ale čekáme ho co nejdřív,“ řekl Deníku jeden z pracovníků. U Dvořáka kromě kol půjčují i lyže, o ty je zájem stále.



Kola jedou, vleky taky



Není divu, na horách totiž leží pořádná peřina sněhu a vleky jezdí naplno. „Teď přes týden připadlo asi třicet centimetrů přírodního sněhu, lyžařské podmínky jsou perfektní,“ propaguje „svůj“ skiareál na Klínovci jeho provozovatel Martin Píša.



Sezónu zdaleka nepovažuje za uzavřenou. „Odhaduji, že budeme jezdit nejméně do poloviny dubna,“ dodává. Lyžaři se tak můžou po sjezdovkách prohánět i s pomlázkou, otevřeno bude i po Velikonocích.



Ale nelyžuje se pouze na Klínovci, i na nižších sjezdovkách, třeba v Mezihoří, je stále sněhu dost a lidé „nebrousí“ o kameny.



Kromě cyklistů, kteří to mají jednodušší a můžou jezdit po silnicích, se na jaro těží bruslaři na in–linech. Pro ty však zatím oteplení není to jediné, co potřebují. Na silnicích ještě často leží posypový štěrk, o který se zadrhávají kolečka a i sami bruslaři, cyklostezky zatím pořádně neroztály.



Hurá na zahradu nebo do přírody



Dalším, kdo se těší na teplo, jsou zahrádkáři. „Už se těším, až se budu rýpat v zemi. Teď ještě na záhonu leží sníh, ale na zahrádku se vypravím stejně,“ popisuje svůj Víkendový program Marie Veselá.



V plánu má prořezávat stromy. „I když já budu spíš asistovat, hlavní slovo v tom má manžel,“ dodává.



Do pěstování se naplno dali i na střední zemědělské škole v Kadani. „Pro netrpělivé zahrádkáře máme dobrou zprávu, žáci školy již pilně pracují při praxi na školní zahradě a pro prodej se otevře v pondělí,“ informuje ředitel školy Jiří Marek.



Teplo také přitáhne více lidí do chomutovského zooparku, kde kromě návštěvníků přibyla i čerstvě narozená mláďata. „Pokud bude slunečno, tak určitě dorazí dost lidí, kteří by v zimě nepřišli. Hodně to záleží na počasí,“ říká mluvčí zooparku Martina Pelcová.

Pro zoopark začíná „pravá“ sezóna, od jara do podzimu branami projde nejvíce návštěvníků.