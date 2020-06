Klidné úterní ráno. Náměstí občas obkrouží auto a chvílemi se přes něj trousí lidé. Rušno je hlavně před kavárnou, ze které opakovaně vychází blonďatý mladík se sluchátky, jehož přes výlohu sleduje kamera.

V kavárně je větší část štábu a přes dámu usazenou u stolku s kávou natáčí dění venku. „Kamera, klapka, kompars!“ Vydává krátké a jasné povely režisér Roman Němec. „Teď dáme kávičku,“ pokračuje. Na to komparsistka nese šálek ke rtům. Kamera přes detail sleduje cestu hlavního hrdiny, který kráčí směrem ke gymnáziu. „Dáme to ještě jednou pro klid duše a pak pojedeme dál,“ oznámí režisér. Po pár minutách se štáb přesouvá do zahrádky na náměstí.

V Kadani vzniká celovečerní film Kam motýli nelétají, který vypráví o tom, co to znamená ztratit se doopravdy. Objeví se v něm Jaroslav Dušek, Simona Babčáková či Klára Melíšková. Hlavní role ale připadla herci Danielu Krejčíkovi, který je hvězdou mladé generace. V úterý ho Kadaňané mohli potkávat od úsvitu do pozdního večera. „Mám dnes první natáčecí den. Vtipné ale je, že byť mám v tomto filmu hlavní roli, celý den jen chodím po městě,“ poznamenal se smíchem herec. „Točí se prostřihy, které se budou ve filmu kombinovat na začátku,“ vysvětlil.

Náměstí, nábřeží i vyhlídka

Filmaři natáčeli na Mírovém náměstí, před gymnáziem a na Studentském náměstí. Ve druhé části dne se přesunuli na Nábřeží Maxipsa Fíka, do Smetanových sadů a na vyhlídku na Svatém kopečku, odkud hrdina utíká z města.

Štáb bude v Kadani pracovat i v dalších dnech. „Tohle byl první exteriérový den, před tím jsme odtočili čtyři dny, středa bude dojezdová. Je to rezervní den pro dotočení exteriérů,“ poznamenal režisér Němec. „V sobotu budeme točit interiéry v restauraci U Karla IV. a pak se do Kadaně vrátíme ještě v červenci,“ dodal.

Od poloviny léta se sice filmaři kvůli natáčení přestěhují na Moravu, ještě v září by se ale měli vrátit na sever kvůli záběrům v nemocnici. Ty už mohly být hotové, kdyby do plánů nevstoupila epidemie koronaviru. Ta se ostatně na natáčení podepsala ve více směrech. „Celkově je situace napjatá kvůli časovému zpoždění. Vypadli nám navíc dva významní sponzoři: cestovní kancelář a hlavní partner, firma Husky, která musela zavřít obchody,“ nastínil režisér s tím, že ho už nahradil nový partner.

Kvůli covidu nebyla úspěšná ani crowdfundingová kampaň na Hithitu, prostřednictvím které se filmaři snažili získat 700 tisíc korun. Snímek má rozpočet kolem osmi milionů. „Všechny kampaně v tomto období krachly, mediální prostor byl totálně zamořený covidem. S Hithitem jsme se ale dohodli na restartu v září,“ poznamenal Němec.

Světlé momenty podle něj představuje práce v Kadani, kterou oceňuje pro její malebnost a také vstřícnost místních. „Všichni nám tu nadstandardně pomáhají, ať je to město, jeho organizace nebo zdejší podnikatelé. Mile mě to potěšilo. Jinde je peklo zařídit i malou věc, tady jde všechno hladce, i když potřebujeme řídit dopravu,“ pochválil režisér.

Natáčení potrvá do listopadu, film má jít do kin v září příštího roku. Jeho vznik je v rukách štábu, který má kořeny právě na Chomutovsku.