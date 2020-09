Senioři nacházejí ve svých schránkách obálky s pěti rouškami a respirátorem. Dar od vlády, který je má ochránit před koronavirem. Někteří z nich ji ale ani nerozbalují a posílají ji zpět. Vadí jim údajná obava o jejich zdraví krátce před krajskými volbami i forma, v jaké jsou ochranné pomůcky doručované. Obálky posílají zpět do Prahy i důchodci z Chomutovska.

„Už mi přišla obálka. To, co je v ní, si ale na obličej nepoložím,“ sdělila Jarmila N. z Chomutova v narážce na to, že roušky nejsou sterilně balené, ale pouze volně vložené. „Obálka mi přišla s potrhanými rohy, tak ji ani neotevřu a rovnou ji pošlu zpátky Babišovi. Viděla jsem, že už to pár lidí udělalo, což se mi líbí. Nás si politici nekoupí,“ dodala rozčileně.

Dar neocenil ani Jiří Sirůček z Chomutovska, který se ho také chystá vrátit. „Tady se řeší, že pracovníci pošty dávali roušky do obálek nehygienicky, jenže já viděl nahrávky, jak se ty roušky vyrábějí někde v Číně nebo kde a šlapou tam po nich. O nějaké hygieně nemůže být vůbec řeč,“ vadí mu. „Roušek máme doma dost a lepších, manželka je našila pro celou rodinu i půlku ulice v době, kdy nám je vláda nedokázala obstarat,“ připomněl akci českých žen, které šily při první vlně koronaviru v národním měřítku.

Čerstvý šedesátník Jaroslav P. z Chomutova se sice ke gestu nepřipojí, vládní dárek ho ale pobavil. „Je to k smíchu. Jestli si myslí, že je budu kvůli takovéto symbolické pomoci volit, tak jsou vedle,“ upozornil. „Zpátky nic posílat nebudu, roušky hodím do šuplíku, a když budu nějakou potřebovat, sáhnu tam,“ doplnil.

Manipulaci s rouškami prošetřuje Státní ústav pro kontrolu léčiv, protože mohlo dojít k porušení pravidel pro nakládání se zdravotnickým materiálem. Do domácností je rozesílala Česká pošta. Její pracovníci ale zřejmě nedodržovali hygienická opatření a roušky mohou být znehodnocené.

„Myslím, že logistika byla ze strany státu podceněná, zřejmě to chtěl mít rychle. Takovéto věci by ale měl předávat na nějaké úrovni,“ myslí si ředitelka Městské správy sociálních služeb v Jirkově Eva Šulcová. Obálky s rouškami totiž obdrželi i klienti domovů pro seniory. Jejich vedení se zdráhá je doporučovat, současně od nich neodrazuje.

„Netroufám si seniory nabádat, aby je používali. Pokud ale jiné nemají, určitě použitelné jsou. Občas ve městě vídám seniory a nejen je, kteří mají roušky strašně špinavé,“ poukázala ředitelka na formu ochrany, kterou si lidé jednoznačně škodí.