Útok měl o víkendu zažít Milan Holan, který údajně pracuje jako lesník. Redakce se s ním pokoušela opakovaně telefonicky spojit, hovory nepřijímá. Promluvil ale ve zpravodajství České televize. „Z porostu vylítlo pět velkých vlků, ten velký samec se obrátil a chystal se mi zaútočit na psa. Tak jsem mu strčil ruku a vzal jsem ho klackem po hlavě. Tady mě kousl a tady. Ruka bolí a je nateklá, mám pohmožděniny,“ popsal.

Tohle jsou vlci z Krušných hor. Zapomeňte na hoaxy se smečkami z Polska a Kanady

Podle zdravotnické záchranné služby napadený utrpěl lehké zranění, s nímž byl ambulantně ošetřený v chomutovské nemocnici. Další den byl pozvaný na infekční oddělení nemocnice v Ústí nad Labem, aby mohl být preventivně očkovaný proti vzteklině. Jeho pes údajně vyvázl ve zdraví.

O incidentu se rozepsal už v neděli dlouholetý myslivec a šéfredaktor časopisu Myslivost Jiří Kasina. „Tato událost je důkazem, že stále více se rozrůstající populace vlků, kromě jiného již trvale obývající Krušné hory, stále více ztrácí strach před člověkem,“ uvedl v příspěvku na sociálních sítích, který sdílejí a komentují stovky lidí napříč Českou republikou. Podobně se vyjadřují i další zástupci Českomoravské myslivecké jednoty a volají po řešení. V tom, jak popisuje událost napadený, myslivci a instituce, jsou ale rozpory.

Ve výjezdové dokumentaci zdravotnických záchranářů, která vychází z výpovědi pacienta, se totiž píše o pokousání psem, nikoli vlkem, jak upozornil mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník. Myslivci původně uváděli, že muž v lese těžil dřevo, což zpochybnila Lenka Štelcichová, starostka Hory sv. Šebestiána, k níž Nová Ves patří. Později hovořili o procházce se psem. Následně také tvrdili, že je muž hospitalizovaný v nemocnici, protože se jeho stav zhoršil, což ale odmítla společnost Krajská zdravotní.

Zástupci Českomoravské myslivecké jednoty připustili, že jsou ve věci nejasnosti. „Je to senzační zpráva, každý si něco přidá, něco přeslechne nebo si domyslí,“ nabídl vysvětlení předseda Okresního mysliveckého spolku v Chomutově Petr Brziak. „Nějaké pochybnosti, jestli to byl vlk, bych dal ale stranou. Je hloupost, aby bylo někde pohromadě pět psů,“ poznamenal.

Zajímá se policie

Do věci už se vložila policie, ačkoli původně neměla žádný incident s vlkem hlášený. Zaujal ji ale příspěvek šířený na sociálních sítích. „Policisté se jím budou zabývat, aby vyhodnotili, zda se může jednat o protiprávní jednání,“ potvrdila policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Po své linii prošetřuje okolnosti případu Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Zatím je ale na začátku. „Snažíme se zjistit, co se ve skutečnosti stalo. Není třeba panikařit,” vzkázala směrem k veřejnosti mluvčí Karolína Šůlová. „Každopádně to je situace, kterou nebereme na lehkou váhu, v oblasti zintenzivníme monitoring a pokusíme se zjistit podrobnosti. Doporučujeme, aby lidé měli psy na vodítku, protože v přírodě jim může hrozit nebezpečí. Prasata divoká či vlci vnímají psy jako vetřelce a mohou je napadnout,“ doplnila.

Pro hodnocení obdobných problematických situací AOPK už dříve připravila pohotovostní plán, který je před schválení ministerstvy. To, že stále není platný, kritizuje předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota.

Turista si schrupl na Cínovci v autě, vzbudilo ho čenichání. Byl to vlk

„Ministerstvo životního prostředí na něm začalo dělat ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny už před dvěma lety, dodnes ale není schválený,“ zdůraznil Janota. „Nevíme, jak postupovat v těchto situacích, protože pokud se to stalo, je potřeba vlka eliminovat. My ale nevíme, jak se to bude dělat a kdo to bude dělat,“ dodal.

Pohyb vlků ve volné přírodě dlouhodobě vzbuzuje emoce. Jejich návrat podporují ochránci přírody z Hnutí Duha, kteří se snaží šířit osvětu. Tu však čas od času nabourávají falešné zprávy o vlcích. Jedná se například o videa smeček se statnými jedinci z Kanady a Polska se lživými popisky, že se vyskytují v Krušných horách či jinde v Česku. Podle členů Hnutí Duha mají videa vyvolávat strach. Tvrdí, že se šíří z myslivecké komunity, sami myslivci to ale odmítají jako nepodložené tvrzení.