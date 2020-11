Krok za krokem chce Kadaň postupovat při předlažďování náměstí v památkové zóně. Jednu menší část stihla na jaře, do dalších se chce pustit příští rok zjara. Už vybírá dodavatele.

„Vypsali jsme výběrové řízení na úpravu Mírového náměstí, protože chceme udělat další dvě trojúhelníková pole naproti radnici,“ podotkl starosta Kadaně Jiří Kulhánek. Jedná se o investici v předpokládané výši 2,6 milionu korun. Zahrne předláždění, výsadbu platanů a náklady za případné archeologické bádání.

„Práce začnou na jaře, pokud covid nezdecimuje naše hospodaření natolik, že bychom investici museli odložit,“ uvedl starosta. „Výběrové řízení jsme vypsali už teď, protože nebude úplně jednoduché sehnat valouny pro doplnění dlažby,“ dodal.

Stavebníci využijí původní materiál, budou ho ale muset doplnit z pětiny až třetiny oblými říčními kameny. „Valouny v dlažbě chybí nebo jsou puklé, takže když se do nich uhodí paličkou, rozpadají se. Povrch je také flikovaný lámaným kamenem a místy klasickými dlažebními kostkami,“ popsal nesourodost povrchu vedoucí odboru výstavby Karel Bazalka. „Potřebujeme tedy získat další oblé, vodou omleté kameny, které budou odpovídat těm původním. Získáváme je z pískoven, které těží přírodní kámen, ne drcený. Z hromad je pak potřeba vybrat ty, které odpovídají velikostí a tvarem,“ nastínil.

Předláždění probíhá proto, že valouny jsou celá desetiletí položené špatně. Velké kameny jsou mělce zasazené a daleko od sebe, takže je chůze po nich krkolomná. Vedení města dlouhodobě usilovalo o změnu, nenacházelo ale společnou řeč s památkáři. Ti trvali na zachování historického materiálu, který podle nich pochází z přelomu 19. a 20. století.

Další jejich podmínky údajně významně prodražovaly plán obnovy náměstí, takže na to šlo město jinak. Rozhodlo se, že povrch upraví svépomocí a levněji. Hlavně, aby se po něm dalo dobře chodit. Dlažbu, která je na náměstí položená do tvaru obřích čtverců rozdělených trojúhelníky, nechává přerovnat a doplnit po částech. Předláždění každého z těchto trojúhelníků stojí kolem milionu korun, celkem jich je dvanáct. „Kdybychom to měli přestavět podle památkářů, rozdíl by byl astronomický. Byli bychom na pětinásobku,“ odhaduje starosta.

První část město nechalo přeložit na jaře, a to v části náměstí nejblíže vjezdu a výjezdu z něj. Součástí byla i výsadba tří stromů a osazení lavičkami. Do budoucna se mají na náměstí vrátit i kašny. Do první světové války tam stávaly tři, dodnes vydržela jen jedna. „Chceme vodní prvky vrátit, protože budou spolu se stromy osvěžovat vzduch. Nepůjde o repliky původních kašen, měly by mít moderní styl,“ doplnil starosta.