Kdo shání na Chomutovsku bydlení a nemá na vlastní, musí počítat s tím, že v průměru zaplatí 160 korun za metr čtvereční a měsíc. Průměrná cena v kraji je 153 korun. Data se opírají o cenovou mapu nájmů, které Deník připravil ve spolupráci s Annoncí.

Situace na trhu s byty dohání například Pavlu Jírovou, která se chtěla osamostatnit od rodičů. „Dostudovala jsem, prošla nějakými brigádami a myslela, že půjdu do svého. Jenže když se podívám na ceny, říkám si, že mi to za to nestojí,“ podělila se o svůj názor 25letá Chomutovanka. „Jestli mám za krcálek na Zadních Vinohradech zaplatit skoro „desítku“ včetně energií, pak můžu rovnou do Prahy. Sice budu na bytě se dvěma spolubydlícími, ale každá za šest tisíc a s pražským platem,“ poznamenala.

Když jde o nájemné bydlení na slušné adrese, cena ještě roste. Například na Žižkově náměstí v Chomutově je byt 1+1 k mání za 8500 měsíčně bez energií a služeb, rekonstruovaný 2+kk v cihlovém domě v ulici SNP je za 15 tisíc. Podstatně levněji je na sídlištích, například na Písečné realitní servery nabízejí 1+1 po rekonstrukci za necelé tři tisíce měsíčně. Není to ale pravidlem, třeba v Kadani žádají za stejně malý byt 10 300 korun, ačkoli je na sídlišti B v ulici Chomutovská, která nemá právě nejlepší pověst. Cena v tomto případě dosahuje 312 korun za metr čtvereční, čímž dohání Prahu s jejím průměrem 375 korun.

Největší zájem je o centrum

Růst cen za nájemní bydlení potvrzují i realitní kanceláře na Chomutovsku. Podle jejich zkušeností mají lidé zájem především o menší byty blíže centra.

„Zájem je hlavně o byty 1+1 mimo sídliště v rozšířeném centru. Například na Zadních Vinohradech a Horní Vsi. Ceny se liší o 30 až 40 procent v závislosti na tom, jestli je byt rekonstruovaný, nebo v původním stavu,“ uvedl Karel Škrdle z chomutovské Orionis.

Centrum Chomutova upřednostňují i zákazníci RE/MAX 4 you. „Klasický koncový zákazník preferuje byty 1+1 až 2+1 nejlépe kolem Kamencového jezera a na Horní Vsi,“ uvedl majitel společnosti Pavel Hassmann. „O byty 3+1 mají zájem hlavně pracovní agentury, protože do nich dokážou umístit 4 až 6 lidí,“ dodal.

Růst cen za nájemní byty a současně i jejich nedostatek pociťují v Kadani. „Za poslední rok to byl cenový meganárůst,“ zhodnotila majitelka realitní kanceláře Petra Jarošová. „Podle mě ho způsobuje to, že je v Kadani nedostatek volných bytů. Nejsou, protože v okolí působí fabriky s pracovníky z daleka, a ti někde potřebují bydlet,“ dodala.

Ubytovny všechny nepojmou, řada jich tedy po skupinkách bydlí v panelákových bytech. Na skutečnost, že je tímto způsobem v Kadani křivený trh s byty a ceny se tak tlačí nahoru, upozornil například i místostarosta Jan Losenický na debatě Deníku věnované zaměstnávání zahraničních pracovníků.

Ačkoli ceny za pronájem bytů na Chomutovsku vzrostly, stále se ve srovnání s dalšími městy České republiky řadí k těm nižším.