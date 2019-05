Další opatření se dotkne kadaňských technických služeb, které dostaly pokyn, aby nesekaly trávu na krátko. Bude se lépe obnovovat a udrží vláhu.

Do pilotního projektu, který se týká svádění vody ze střech, je zahrnutá 3. Základní škola v Chomutovské ulici. „Vodu stáhneme ze střech základní školy a tělocvičny, svedeme ji do sběrných nádrží a s pomocí čerpadla pak budeme zalévat fotbalové hřiště a zahradu školy,“ nastínil starosta Kadaně Jiří Kulhánek. Vše má být hotové v příštím roce.

Celkové náklady dosahují téměř 4,2 milionu korun, město ale získalo dotaci od ministerstva životního prostředí, která pokrývá tři čtvrtiny této částky.

Podobně by město chtělo vybavit také sportovní areál, kde je možné využít střechu sportovní haly, zimního stadionu a fotbalové tribuny. Voda by byla využívaná hlavně pro zalévání fotbalového hřiště a údržbu hřiště s umělým travnatým povrchem. To má přinést značné úspory. „Na zalévání fotbalového trávníku spotřebujeme ročně téměř 2300 kubíků vody,“ informoval vedoucí haly Roman Muchna. „V penězích je to skoro 140 tisíc korun,“ upřesnil.

Studie už je zpracovaná, podle starosty by příští rok mohla být připravená projektová dokumentace a město pak opět požádá o dotace.

Dotace na nádrže

Současně chce vedení Kadaně podnítit obyvatele rodinných domků k tomu, aby lépe hospodařili s dešťovou vodou. Chystá se vypsat dotační titul, díky kterému žadatelé získají až 10 tisíc korun na nadzemní nádrž a až 50 tisíc na podzemní. Výše podpory má dosahovat maximálně poloviny nákladů. „Je to náš příspěvek tomu, aby se nejen město snažilo vodu odchytávat. Pro řadu lidí je ale složité požádat si o dotaci z ministerstva, tak tomu jdeme trochu naproti,“ uvedl starosta Kulhánek. Celkem chce město pro tyto účely vyčlenit půl milionu korun. Záměrem se ještě bude zabývat kadaňské zastupitelstvo.

S vodou souvisí také další opatření. Seče po Kadani už nebudou na krátko, protože pak tráva rychle vysychá. Pracovníci technických služeb ji budou stříhat jen na deset centimetrů.

Svažitá místa, která bývají vyprahlá a pro sekačky je takřka nemožné tam zajet, budou osetá lučními květinami. Týkat se to bude zhruba desítky míst, například sídliště C. „Luční květiny nemusíte sekat, stačí jednou na podzim. Zálivku potřebují minimální a ještě jsou hezké,“ shrnul výhody starosta Kulhánek.