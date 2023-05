Dále může postoupit i Správa železnic, která spravuje, rozvíjí a modernizuje železniční infrastrukturu na území celé České republiky. Pustí se do dalších stupňů projektové přípravy.

„V současné době sumarizujeme podklady pro vypsání architektonické soutěže, z které vzejde řešení výpravní budovy a prostoru přednádraží,“ přiblížil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. „Po schválení výsledného architektonického návrhu pak bude možné přistoupit k zadání zpracování dokumentace pro společné povolení a poté i k procesu majetkoprávního vypořádání nemovitostí potřebných pro realizaci stavby,“ doplnil.

Hlavní nádraží má být přesunuté zhruba o 600 metrů do blízkosti autobusového nádraží za supermarket Lidl ve Wolkerově ulici. Práce by mohly odstartovat v roce 2028 a pokračovat do roku 2030. „Podle úspěšného postupu jednotlivých stupňů projektové přípravy se termín bude dále zpřesňovat. Totéž platí i pro předpokládané náklady spojené s touto investicí. Ty jsou podle schváleného záměru projektu odhadovány na 5,48 miliardy korun,“ podotkl mluvčí.

Rozsáhlý projekt byl původně oceněný na 1,8 miliardy korun. Se spolufinancováním by měly státu pomoct evropské dotace.

Své představy má i vedení města Chomutova, které by rádo, aby se k plánům přistoupilo ve vztahu k okolí. „V rámci plánování kvadrantu našeho území bychom k tomu chtěli přistoupit trochu komplexněji, a to od autobusového nádraží až po silnici I/13. To znamená i části, která je za nádražím,“ nastínil primátor. „Správa železnic vstřícně říká, že se na toto území s námi podívá otevřenýma očima a když to jen trochu půjde, zahrne to do plánů své infrastruktury,“ doplnil.

Město má také zájem o pozemky, kde je současné hlavní nádraží. Je to například s ohledem na blízký železniční depozitář Národního technického muzea. Záleží ale na podmínkách, za kterých by je mohlo získat.

O přesunu hlavního nádraží se v Chomutově mluví dlouhodobě. Počítalo se s ním už v územním plánu v polovině 90. let. Jednalo se o plán Českých drah, které od něj ale nakonec upustily.

Pro cestující je obtížné, že je nádraží stranou centra. Od autobusového nádraží ho dělí půldruhého kilometru a městská doprava tam nijak často nezajíždí. Nástupiště jsou sypaná, takže lidé musí přecházet koleje.

Chomutovské hlavní nádraží by se mohlo přesunout do místa dnešních uhelných skladů na pomezí ulic Wolkerova a Lipská.Zdroj: Správa Železnic

Studie naopak počítá s moderním nádražím, které bude z centra dostupné v řádu minut a bude mít bezbariérově řešenou nádražní halu. V rámci stavby má dojít ke změně napájení soustavy trakčního vedení a celé řadě technologických a stavebních úprav. Ve stanici se zvýší rychlost vlaků a zkrátí přestupní vazby.

Správa železnic původně pracovala s předpokladem, že práce začnou v roce 2024 a potrvají do roku 2026. Později termín upravila na léta 2025 až 2028. Za skluz údajně může fakt, že se jedná o rozsáhlý projekt.