Chomutovsko – Pomoc nabízí nadační fond Qiido a klášterecká škola Krátká, kde je centrum pro nadané.

Mimořádně nadané děti jsou tak trochu jiné než ostatní a potřebují odlišnou výchovu i vzdělávání. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Nemusí být zrovna jedničkáři. Jsou to třeba do sebe zahloubané děti nebo „zlobivci“ s žákovskou přetékající poznámkami. Běžná výuka jim nemá co dát, protože jsou dál. Přesto je učitelé nevidí jako intelektově nadané, protože nenaplňují jejich představy o úspěšných žácích. Nadaných dětí jsou na Chomutovsku stovky, těch objevených a vědomě podporovaných je ale jen zlomek.